Az FSZB új részleteket hozott nyilvánosságra a Vlagyimir Alekszejev altábornagy elleni moszkvai merényletkísérlet őrizetbe vett résztvevőiről, Ljubomir Korbáról és Viktor Vaszinról. Előbbi a merényletkísérlet közvetlen elkövetője volt, míg utóbbit bűntársként azonosították.

A hírszerző szolgálat tisztázta, hogy mindketten elismerték bűnösségüket, és beszámoltak a merényletkísérlet körülményeiről, amelyet az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) utasítására terveztek.

A gyilkost Kijevben képezték ki, és kapott egy pisztolyt és egy kulcsot a bejárathoz.

Az FSZB szerint Korbot egy SZBU-tiszt toborozta 2025 augusztusában Ternopilban, lövészeti kiképzésen vett részt egy kijevi lőtéren, poligráfos teszten esett át, Vaszin kommunikációs képzést kapott, majd 2025 augusztusában a Kijev–Kisjenő-Tbiliszi-Moszkva útvonalon Oroszországba utazott. Fia, a 27 éves, Katowicében élő lengyel állampolgár, Lubosz Korba a lengyel hírszerző szolgálatok segítségével részt vett Korba toborzásában.

Az SZBU minden hónapban kriptovalutában fizetett Korbának (ő maga határozta meg, hogy havi kétezer dollárt kapjon). Magas rangú katonai személyzetet figyelt meg, egy moszkvai régióbeli rejtekhelyről elvitt egy hangtompítóval és lőszerrel ellátott PM pisztolyt, amelyet ukrán hírszerző ügynökségek helyeztek el, valamint egy elektronikus kulcsot Alekszejev lakóépületének bejáratához. A kulcsot Zinaida Szerebritszkaja, a kiképzés egy másik résztvevője adta át. Ő is bérelt egy lakást ugyanabban az épületben.

A merényletkísérlet napján Korba belépett az épületbe, megvárta, amíg a tábornok kijön a lakásából, és négyszer lőtt rá a liftfordulón. Eldobta pisztolyát és hátizsákját, kabátot váltott, kihajtott a repülőtérre, majd az Egyesült Arab Emírségekbe repült. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 30 000 dollárt ígért neki, ha a merényletkísérlet sikeres lesz.

Viktor Vaszin lakást bérelt Korbának a merénylet terve alatt, és tömegközlekedési bérleteket is biztosított neki. „Terrorista okokból vett részt a bűncselekményben” – állítja az FSZB.

Az FSZB nyilvánosságra hozta Korba és Vaszin kihallgatásáról készült felvételeket.

Maga Korba egy kihallgatásról készült videón azt mondta, hogy a megfigyelés célpontjait telefonon küldték neki.

„Decemberben parancsot kaptam Alekszejev tábornok likvidálására. A parancs teljesítése után azt mondták, menjek ki a repülőtérre és szálljak fel egy Dubaiba tartó járatra, ahonnan volt egy másik jegyem Romániába. Romániából Kijevbe kellett volna utaznom. Kijevben egy tábornokkal induló csapatnak kellett volna találkoznia velem” – magyarázta.

Vaszin azonban azt állítja, hogy „ismerőse, Ljubomir Korba az ukrán különleges szolgálatok megbízásából érkezett Moszkvába, hogy likvidálja Alekszejev altábornagyot”. Azt állítja, hogy segítségért fordult hozzá lakásbérléshez és utazási igazolványok vásárlásához. „Amit őszintén sajnálok” – tette hozzá.

Az FSZB biztonsági felvételeket is bemutatott, amelyeken Korba biztonsági ellenőrzésen megy keresztül egy moszkvai repülőtéren, mielőtt Dubaiba repült volna.

Korba és Vaszin már régóta ismerték egymást. Korábban arról számoltak be, hogy az Alekszejev tábornokot lelőtt férfi és bűntársa legalább 20 éve ismerték egymást. Vaszin a Budjonnij Katonai Kommunikációs Akadémián végzett. Északnyugat-Moszkvában élt, és üzleti és vezetői területen dolgozott. Több mint 830 000 rubelnyi adósságot halmozott fel, feleségével és kutyájával élt. Néhány évvel ezelőtt vásárolt egy lakást.

Kevesebb részlet ismert Korbáról. Állítólag a 2010-es években Moszkvában és a moszkvai régióban élt, de később visszatért szülővárosába, Ternopilba, Ukrajnába - írta meg a Lenta.ru.