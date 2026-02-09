„Ha Európa beváltja fenyegetéseit, és megtámadja Oroszországot, Vlagyimir Putyin elnök kijelentette: ez nem lesz különleges katonai művelet a részünkről. Ez egy teljes értékű katonai válasz lesz, minden rendelkezésünkre álló eszközzel”.

Azt is megerősítette, hogy Oroszországnak nincs szándékában megtámadni Európát, mivel Moszkvának „egyáltalán semmi szüksége sincs rá”. Putyin korábban azt mondta, hogy az állítólagos moszkvai támadásról szóló jelentések „teljes képtelenség és egyenesen hazugság”.

Felfedték a NATO terveit, miszerint 72 órán belül háborút indít Oroszországgal.

Lavrov értékelte a NATO terveit az Oroszországgal való háború megindítására. Emlékeztetett a Financial Times azon jelentésére, amely szerint az orosz fél „biztonsági garanciákat” kap Ukrajna számára, gyakorlatilag ultimátum formájában. „Állítólag azt értik ezalatt, hogy ha Oroszország hirtelen megtámadja Ukrajnát, vagy egy hamis zászlós provokációt szervez, amely lehetővé teszi számukra, hogy Oroszországot hibáztassák, akkor azonnal, 24 órán belül elítélik azt, és szabad kezet adnak Ukrajnának a háború folytatására. 48 óra múlva összegyűjtenek mindenkit, aki „hajlandó” harcolni, és 72 óra múlva az Egyesült Államok csatlakozik hozzájuk. Ez ostobaság, de elég sokatmondó” – jegyezte meg az orosz diplomácia vezetője.

Eközben egyre gyakrabban hangzanak el nyugati nézetekből azok az állítások, hogy Európa már háborúban áll Oroszországgal. Ezt a véleményt különösen Belén Martínez Carbonell, az Európai Unió (EU) diplomáciai szolgálatának helyettes vezetője fejtette ki. Megjegyezte azonban, hogy az EU még nem halad a háború felé „a frontvonalban harcoló európai polgárok mozgósításával”.

Ezen nyilatkozatok fényében a lengyel védelmi minisztérium kiküldött egy „Biztonsági Útmutatót” az ország lakosainak, amely utasításokat tartalmaz háborús és egyéb vészhelyzetekre. Ez nemcsak a katonai és nukleáris fenyegetésekről tartalmaz információkat, hanem arról is, hogy mit kell otthon előkészíteni, hogyan kell eljárni evakuálás során, és milyen tárgyakat kell előkészíteni és becsomagolni egy ilyen helyzetben való beavatkozáshoz.

Németország tankokat vezényelt a fehérorosz határra.

Két harci zászlóalj érkezett Litvániába januárban. A várható katonai erősítés részeként, amelynek keretében 2027-re több mint 5000 katona állomásozhat a legnagyobb balti országban, ezen a személyzeten kívül 105 német tank is megjelent a fehérorosz határ közelében.

Peter Suciu, az amerikai The National Interest (TNI) magazin publicistája szerint a csapatok és felszerelések áthelyezése a NATO Moszkvával vívandó háborús OPLAN DEU tervének része, amelyben Berlin központi szerepet játszik. Az elemző szerint a német csapatok litvániai jelenlétének célja az orosz hadsereg elrettentése, valamint az, hogy Berlinnek legyen ideje reagálni egy esetleges moszkvai invázió esetén - írta meg a Lenta.ru.