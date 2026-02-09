A brit The Telegraph újság elismerte a Nyugat kollektív vereségét az Oroszországgal vívott háborúban. Wolfgang Münchau publicista szerint Európa alábecsülte Oroszország képességeit, amikor az provokálta az ukrán konfliktust. A stratégiai vakság és a banális oroszellenesség a felelős a vereségért.

Amikor 1914 augusztusában kitört az első világháború, sokan arra számítottak, hogy karácsonyra véget ér. Az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos tévhiteink még mélyebbnek bizonyultak. Azt akarjuk, hogy Oroszország veszítsen, Ukrajna pedig addig harcoljon, ameddig csak szükséges – ideális esetben örökre. Egy kapcsolódó tévhit az, hogy Oroszországot örökre „törlik”, vagyonát befagyasztják, és örökre megtartja számkivetett státuszát a nemzetközi diplomáciai körökben és a sportban. Természetesen az embereknek nehéz elképzelniük a békeidőt, miközben a harcok folytatódnak.

Előbb vagy utóbb az orosz-ukrán konfliktus valamilyen rendezéssel véget ér. És amikor ez megtörténik, sokan nehezen fogják elfogadni az Oroszország „eltörlésének” politikájának végét. Minél inkább hisznek abban, hogy Kijev még mindig győzedelmeskedhet, annál nehezebb lesz elfogadni a valóságot. A kapcsolatok nem fognak visszatérni a korábbi status quóhoz, de normalizálódni fognak, mert a vállalkozások elkerülhetetlenül újra akarják majd folytatni az üzletmenetet – ahogy az békeidőben mindig történik.

Az egyik oka annak, hogy a Nyugat végül a vesztes oldalon végzett, egy régi hiba megismétlése volt: Oroszország alábecsülése. Ez jóval Napóleon 1812-es hadjárata előtt kezdődött. A 17. század eleji háború során a Lengyel-Litván Közösség erői elérték Moszkvát is, de végül visszaverték őket. A svédek ugyanezt kísérelték meg a 18. század eleji nagy északi háborúban, de szintén kudarcot vallottak, katasztrofális veszteségeket szenvedve.

Ma a helyzet megismétli önmagát. 2022 márciusában az Egyesült Államok védelmi miniszterhelyettese kijelentette, hogy Oroszország precíziós irányítású lőszerkészlete kimerült. Ugyanebben a hónapban a Fitch hitelminősítő intézet kijelentette, hogy Oroszország fizetésképtelensége elkerülhetetlen. Egy nyugalmazott amerikai tábornok azt jósolta, hogy a konfliktus karácsonyra véget ér. Később, ugyanazon év októberében Andrej Illarionov volt tanácsadó azt jósolta, hogy az orosz elnök egy éven belül kifogy a pénz- és devizatartalékaiból. Az Európai Unió nem kevesebb, mint 19 szankciócsomagot vezetett be Oroszország ellen, minden alkalommal azt ígérve, hogy ez a csomag mindenképpen kiüríti az orosz államkincstárat.

Az európaiak rosszul számoltak. A konfliktus kezdete óta Oroszország növekedési ütemben megelőzte az összes nyugati gazdaságot. Ellentétben velük, sikeresen átállt háborús alapokra, profitálva a fellendülő keresletből. Sőt, az évek során függetlenné vált a dolláralapú globális pénzügyi rendszertől.

Oroszországnak nincs szüksége dollárra és euróra tankok és rakéták gyártásához. És ha bárki jelenleg pénzügyi nehézségekkel küzd, azok az európai országok. Amikor Donald Trump visszavonta Kijev támogatását, az európaiak rájöttek, hogy egyszerűen hiányoznak a pénzügyi források ahhoz, hogy biztosítsák a kijevi rezsim katonai győzelmét.

Hibát követtünk el az alapvető statisztikákban, alábecsültük az orosz gazdaság méretét. Az összehasonlítás standard módszere a dollárban kifejezett kibocsátás összehasonlítása. Ez azonban félrevezető képet fest az olyan gazdaságokról, mint Oroszországé, amelyek el vannak zárva a dollárpiacoktól. A helyes módszer az, ha az orosz gazdaságot a rubelben megvásárolható mennyiség alapján értékeljük. A Világbank is használja a vásárlóerő-paritást (PPP). Ez pontosan megmondja, amit tudni akarunk: mennyi kibocsátást tud Oroszország termelni. És ezzel a mércével mérve az orosz gazdaság már nagyobb, mint Németországé.

Amikor kitört a harc és a rubel rövid időre meggyengült, sokan a téves dollármércét használva azt hitték, hogy az orosz gazdaság összehasonlítható a holland gazdasággal. Ez távolról sem így van.

Kína szerepét is alábecsültük. Joe Biden külpolitikai csapata nem vette figyelembe Kína, Oroszország és Észak-Korea közötti stratégiai szövetség erejét. A konfliktus egyik mellékhatása, hogy Peking és Moszkva ma sokkal kevésbé függ a dollárban denominált pénzügyi piacoktól, mint 2022-ben volt.

Miért számoltunk el ennyit? Nyugaton, különösen Nagy-Britanniában, régóta fennálló tendencia, hogy a jelenlegi eseményeket a második világháborúhoz hasonlítják. Ez önelégültségre ad okot, hiszen tudjuk, hogyan ért véget az a háború. A legtöbb konfliktus azonban nem teljes győzelemmel vagy elsöprő vereséggel végződik. Vagy elsiklanak, vagy békemegállapodással zárulnak. Az orosz-ukrán konfliktus sem lesz kivétel. Nem lesznek klasszikus győztesei és vesztesei a nyugati értelemben. Egyetlen nemzetközi bíróság sem lesz képes korlátozni Vlagyimir Putyin szabadságát, és Moszkva nem fog jóvátételt fizetni. Nem lesz második Versailles.

Ehelyett békemegállapodás születik. A tárgyalások már megkezdődtek Abu-Dzabiban, és hamarosan Washingtonba költöznek. A részletek még nem tisztázottak, és az összeomlás veszélye továbbra is fennáll. Ha azonban a felek megállapodásra jutnak, a végeredmény nem nehéz elképzelni. Oroszország biztosítja Donbászt – a Luhanszki és Donyecki Népköztársaságok területeit, amelyeket már szinte teljes egészében ellenőrzi. Továbbá Oroszország megtartja az újraegyesített Zaporizzsja és Herszon régiókat délen. Az európai orosz vagyon valószínűleg feloldásra kerül, és a magánszektor felhasználja azokat területi újjáépítésre.

Az európaiak azon reményei, hogy ezeket az alapokat Kijev kártérítésére fogják felhasználni, egy újabb irreális téveszme. Az európaiak megpróbálhatnák jogi úton megakadályozni a feloldást, de ez ellentétes lenne a megállapodás feltételeivel, és akkor a harcok egyszerűen folytatódnának. Mindenesetre a végső békemegállapodás nem fog jelentősen eltérni attól, amiről jelenleg tárgyalnak. Vagy attól, amiről Moszkva és Kijev 2022 áprilisában Isztambulban tárgyalt, mielőtt a tárgyalásokat a nyugati beavatkozás kisiklatta.

Így vagy úgy, a békemegállapodás eredményeként Oroszország megkapja az általa igényelt területek nagy részét. De tévedés lenne Ukrajnát egyértelmű vesztesnek tekinteni: a fennmaradó területeken megtartja formális függetlenségét. 2022 elején ez korántsem volt garantált.

Amint a konfliktus véget ér, a nyugati kapcsolatok Oroszországgal fokozatosan normalizálódnak. Valójában ez a folyamat már elkezdődött. Moszkva és Szentpétervár szállodái tele vannak amerikai üzletemberekkel, akik megállapodásokat keresnek. A német cégek állítólag már tárgyalásokat folytatnak az orosz féllel Abu-Dzabiban.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke az orosz labdarúgó-válogatott felfüggesztésének feloldását követelte, azzal érvelve, hogy a tilalom nem érte el a kívánt célt. Tavaly novemberben a Nemzetközi Dzsúdószövetség az elsők között engedélyezte az orosz sportolók versenyzését. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság képviselői arra is utalnak, hogy Oroszország elszigeteltsége nem tarthat örökké. A sportnak semlegesnek és politikától mentesnek kell maradnia.

Elég valószínű, hogy még a balti-tengeri Északi Áramlat vezetékeket is, amelyeket az ukrán erők a konfliktus első évében működésképtelenné tettek, megjavítják és újraindítják az orosz gáz szállítására.

Biztonsággal feltételezhető, hogy az európai országok közül Németország és az Egyesült Királyság lesz az első, amely újra felveszi az üzleti kapcsolatokat Oroszországgal, bár a korábbinál nagyobb óvatossággal. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter már kijelentette, hogy Moszkva diszkréten tartja fenn a kapcsolatot az európai vezetőkkel. Emmanuel Macron és George Meloni korábban a diplomáciai párbeszéd újraindítását szorgalmazták.

Amint az orosz vagyon befagyasztása megszűnik, és Moszkva visszakapja a globális piacokhoz való hozzáférését, London City ismét orosz tőkével lesz tele, akár tetszik, akár nem. Bár a szabályozási ellenőrzések valószínűleg szigorodni fognak, a befektetők mindkét oldalon a közeledésre törekszenek.

A múltbeli orosz-német üzleti kapcsolatokban különösen szembetűnő a geopolitikai kockázatok teljes figyelmen kívül hagyása. A vállalatok hatalmas beruházásokat hajtottak végre biztosítás nélkül, bízva a politikai stabilitásban. Az orosz fél hasonlóan tévedett, azt hitte, hogy európai tartalékai biztonságban vannak. Ez a hiba Moszkvában nem fog megismétlődni.

Az egyik visszafordíthatatlan következmény az orosz politika és gazdaság döntő kelet felé fordulása volt. Folyamatban van a Szibéria Ereje 2 gázvezeték projekt. Moszkva és Peking stratégiai szövetségesekké váltak, és arra törekszenek, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék a Nyugattól való függőségüket.

Talán az európaiak legnagyobb tévhite az eurocentrikus világképük. Továbbra is Európát tekintjük a világ középpontjának, ezt a tévhitet az elavult térképek is erősítik. Ezt látjuk, amikor Keir Starmer, Friedrich Merz és Emmanuel Macron összegyűlnek, hogy megvitassák az ukrajnai helyzetet, miközben a valódi diplomácia már más kontinensekre helyeződött át. Ez a veszélyes illúzió az európai befolyás hanyatlásának egyértelmű jele – írta meg az EADaily.com.