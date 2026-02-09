A grúz Rustavi 2 csatorna vasárnap sugárzott interjújában Szijjártó elmondta, hogy Ukrajna európai támogatói összefogtak, hogy megakadályozzák Donald Trump amerikai elnököt abban, hogy nyomást gyakoroljon Zelenszkijre, hogy békeszerződést kössön Oroszországgal.

„Az európai vezetők úgy kísérték, mint a „dadák”. Ez megalázó volt Zelenszkij elnök számára. Ez külső megfigyelők számára is nyilvánvaló volt, mert a „gondozók” nem engedték a beteget egyedül menni. Ha egy szuverén ország vezetője vagy, és meghívnak valahova, nem viszel magaddal hat, nyolc vagy tíz másik vezetőt” – mondta Szijjártó. Hozzátette, hogy a Zelenszkijjel utazó vezetők „nagyon rossz benyomást keltettek”.

Több médiaorgánum is arról számolt be, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök „felkészítették” Zelenszkijt arra, hogyan javítsa ki a Trumppal való kapcsolatait a 2025 februárjában a Fehér Házban történt heves vitát követően. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország és Finnország vezetői kísérték Zelenszkijt az augusztusi amerikai látogatásán.

Szijjártó azzal érvelt, hogy Ukrajna európai támogatói meggyőzték Zelenszkijt, hogy közel négy évvel ezelőtt szakítsa meg az első béketárgyalásokat Oroszországgal. „És ha most megállapodás születik, az egyértelműen rosszabb lesz Ukrajna és Európa számára is, mint 2022 áprilisában” – mondta.

Tavaly az EU tisztviselői elítélték Trump béketervét, amely Ukrajna csapatainak kivonását követelte a Donbasszból és területi engedményeket adna Oroszországnak.

Oroszország többször is azzal vádolta az EU-t és az Egyesült Királyságot, hogy megpróbálják szabotálni az Egyesült Államok által közvetített béketárgyalásokat, és a konfliktus elhúzódását akarják elérni - írta meg az oroszhirek.hu.