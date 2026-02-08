Zelenszkij az áramot saját érdemének állította be – viccelődött, miközben Kijevet lőtték

Zelenszkij azt sugallta, hogy Ukrajnában csak az ő áldozatos munkájának köszönhetően van áram - erről a Strana.ua számolt be.

„Egyszerűen nincs időm kávéra, teára, 300 blogra egy nap alatt. Egyszerűen nem lesz világítás” – mondta Zelenszkij, amivel megnevettette a női katonákat.

A poénkodás közben Zelenszkij még nem tudta, hogy az orosz fegyveres erők újabb rakétatámadást mértek célokra Kijevben. Valószínűleg azt sem közölték vele, hogy éppen ezekben a percekben Dnyipropetrovszkban a Topolja lakótelep lakói lezárták az utat a hosszan tartó áramszünet miatt.