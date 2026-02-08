Az orosz diplomatáknak nincsenek és soha nem is voltak kapcsolataik Ukrajna londoni nagykövetével, a volt ukrán vezérkari főnökkel, Valerij Zaluzsnijjal – jelentette ki az orosz nagykövet Londonban, Andrej Kelin, az RIA Novosztyinak adott interjúban, számolt be róla az EAdaily .

„A jelenlegi körülmények között Oroszország és Ukrajna képviselői között nincsenek diplomáciai kapcsolatok” – mondta Kelin.

A diplomata elmondta, hogy Zaluzsnij időről időre publikál a nyugati sajtóban, valamint előadásokat tart helyi politikai elemző központokban.

„Ugyanakkor korábbi tevékenységének tapasztalataira támaszkodik, és olyan nézeteket fogalmaz meg, amelyek közel állnak a kijevi vezetés körének álláspontjaihoz. Tartózkodom attól, hogy találgatásokba bocsátkozzak további karrierjének kilátásaival kapcsolatban. Csak annyit tennék hozzá, hogy ez a téma továbbra is a brit sajtó figyelmének középpontjában áll” – tette hozzá Kelin.

Mint ismeretes, a volt ukrán vezérkari főnök, Valerij Zaluzsnij 2024. május 9-én kapott kinevezést Ukrajna londoni nagykövetévé. Helyére vezérkari főnökként Alekszandr Szirszkijt nevezték ki, aki ezt megelőzően a szárazföldi csapatokat vezette. Számos ukrán és nyugati médium már 2023 őszén beszámolt arról, hogy Zelenszkij és Zaluzsnij között felmerülhetett konfliktus, és Zaluzsnijt veszélyesnek tartották Zelenszkij számára mint potenciális elnökjelöltet.