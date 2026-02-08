Orbán Viktornak igaza lett?

Az ukrajnai háború lezárásához az orosz és ukrán vezetőknek személyesen kell találkozniuk, hogy a még hátralévő kérdéseket megtárgyalják – nyilatkozta a Reutersnek Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, aki azt is elismerte, hogy kizárólag Donald Trump amerikai elnök rendelkezik azzal a hatalommal, hogy megállapodást érjen el a felek között.

„Csak Trump tudja megállítani a háborút”

– fogalmazott. Majd hozzátette: Ukrajna szeretné felgyorsítani a négy éve tartó háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket, és kihasználni az Egyesült Államok által közvetített tárgyalások lendületét, mielőtt más tényezők – például a novemberi amerikai kongresszusi félidős választások kampánya – megzavarnák az erőfeszítéseket.

Az ukrán külügyminiszter szerint abból a 20 pontos béketervből, amely a legutóbbi tárgyalások alapját képezte, már csak „néhány” pont maradt nyitva.

„A legérzékenyebb és legnehezebb kérdések – ezeket a vezetők szintjén kell kezelni” – tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy a kulcskérdésekben, például a területek vonatkozásában a két fél álláspontja távol áll egymástól. Oroszország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna engedje át a donyecki régió fennmaradó 20 százalékát – ezt Kijev azonban határozottan elutasítja. Ukrajna emellett ellenőrzést akar a zaporizzsjai atomerőmű felett – Európa legnagyobbja –, amely orosz megszállás alatt áll - írja a Mandiner.

Az Abu-Dzabiban ezen a héten zajlott háromoldalú béketárgyalások második fordulóján sem látszott áttörés jele. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton újságíróknak elmondta, hogy az Egyesült Államok egy új tárgyalási fordulót javasolt Miamiban egy hét múlva, amit Kijev elfogadott.