Nagy-Britannia nem kész engedményekre Oroszországgal szemben, és külpolitikájának egyik fő prioritásaként tekint a kijevi vezetés „felszínen tartására” – ebből kell kiindulnia a Kremlnek. Erről Andrej Kelin, Oroszország londoni nagykövete beszélt a RIA Novosztyinak adott interjújában, írta az EAdaily .

Éjszaka újabb orosz támadások érték Ukrajna több települését is

„A kijevi vezetés felszínen tartása, illetve annak változatlan formában való megőrzése továbbra is kiemelt feladat marad országunk feltartóztatásának politikájában… Ebből kell kiindulnunk” – fogalmazott Kelin.

Emlékeztetett arra is, hogy nem sokkal korábban London oroszellenes stratégiájáról beszélt David Lammy brit miniszterelnök-helyettes kijevi látogatása során, amelyre a London és Kijev között létrejött százéves partnerségi megállapodás aláírásának első évfordulója alkalmából került sor.