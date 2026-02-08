2026. február 8., vasárnap

Előd

Oroszország-Ukrajna

Londoni terv: amíg Ukrajna bírja, addig marad a front

Orosz diplomáciai figyelmeztetés: London Ukrajnát stratégiai eszközként kezeli

 2026. február 8. vasárnap. 9:33
Nagy-Britannia nem kész engedményekre Oroszországgal szemben, és külpolitikájának egyik fő prioritásaként tekint a kijevi vezetés „felszínen tartására” – ebből kell kiindulnia a Kremlnek. Erről Andrej Kelin, Oroszország londoni nagykövete beszélt a RIA Novosztyinak adott interjújában, írta az EAdaily.

Fotó: AFP/Oleksandr Magula

„A kijevi vezetés felszínen tartása, illetve annak változatlan formában való megőrzése továbbra is kiemelt feladat marad országunk feltartóztatásának politikájában… Ebből kell kiindulnunk” – fogalmazott Kelin.

Emlékeztetett arra is, hogy nem sokkal korábban London oroszellenes stratégiájáról beszélt David Lammy brit miniszterelnök-helyettes kijevi látogatása során, amelyre a London és Kijev között létrejött százéves partnerségi megállapodás aláírásának első évfordulója alkalmából került sor.

