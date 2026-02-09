2026. február 9., hétfő

Oroszország-Ukrajna

A merénylet kiderítette: Ukrajna tárgyalni sem akar

Az izraeli konfliktus-szakértő szerint a támadás a béketárgyalások „végső tiltása” a kijevi hatalmi elit számára

MH
 2026. február 9. hétfő. 0:31
A volt orosz katonai hírszerzés (GRU)-vezetőhelyettes, Vladimir Alexejev elleni merénylet azt bizonyítja, hogy a béketárgyalások Kijev számára halálosan veszélyesek – jelentette ki a nemzetközi konfliktusok szakértője, az izraeli elemző, Jurij Boccharov, írta az EAdaily.

A merénylet kiderítette: Ukrajna tárgyalni sem akar
Kijev utcái egy orosz katonai támadást követő elhúzódó áramszünet alatt
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Hiroto Sekiguchi

„A kijevi vezetés merényletkísérlete a GRU helyettes vezetője ellen abban a pillanatban, amikor maga az intézmény vezetője (Igor Kosztyukov) éppen külső tárgyalási vonalon van, egyértelmű figyelmeztetésként értelmezhető: a tárgyalások elfogadhatatlanok. Nem azért, mert „rosszak”, hanem mert halálosan veszélyesek a jelenlegi hatalmi konfiguráció számára Kijevben” – mondta Boccharov.

