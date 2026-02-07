Oroszország ukrán hőerőműveket is lőtt az éjjel

Oroszország az éjszaka végrehajtott támadásokkal komoly károkat okozott az ukrán energia-infrastruktúrában, aminek következtében a legtöbb régióban fennakadások vannak az áramellátásban - közölte Denisz Smihal energiaügyi miniszter szombaton.

Az ukrán miniszter azt mondta, hogy az orosz erők nagyfeszültségű alállomásokat, valamint 750 és 330 kilovoltos távvezetékeket vettek célba, amelyek Ukrajna villamosenergia-hálózatának gerincét alkotják. Ezen felül energiatermelő létesítményeket is ért csapás, beleértve a nyugat-ukrajnai burstini és dobrotviri hőerőműveket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-an arról számolt be szombaton, hogy Oroszország több mint 400 drónnal és mintegy 40 rakétával támadta az ukrán energiaszektor létesítményeit. Az államfő megjegyezte: "Oroszország választhatná a valódi diplomáciát, de most az újabb csapásokat választja". Úgy folytatta: "létfontosságú, hogy mindenki, aki támogatja a háromoldalú tárgyalásokat, reagáljon erre. Moszkvát meg kell fosztani attól a lehetőségtől, hogy a hideget eszközként használja Ukrajna ellen."

A DTEK, Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energetikai cége szombat reggel azt közölte, hogy hőerőműveinek berendezései "jelentős károkat" szenvedtek az éjszakai támadásban. A cég szerint az orosz invázió kezdete óta Moszkva 220. alkalommal lőtt ukrán hőerőműveket.

Az ukrán hálózatüzemeltető, az Ukrenergo sürgősségi áramsegélyt kért Lengyelországtól - jelentették be szombaton részletek ismertetése nélkül.