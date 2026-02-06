Oroszország készen áll arra, hogy semleges és jóindulatú országként tekintsen Ukrajnára - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az RT orosz hírtelevíziónak adott interjújában, amelyből csütörtökön újabb részleteket tettek közzé.

„Ukrajnának barátságos országnak kell lennie. Nem feltétlenül velünk szövetségesnek, de semlegesnek és jóindulatú országnak” - mondta az orosz diplomácia vezetője.

Lavrov szerint ez nemcsak az Ukrajnához tartozó területen lakók jogainak tiszteletben tartását jelenti, hanem a civilizáció vívmányaihoz, a fűtéshez, az élelmiszerhez és a vízhez való hozzáférésük, valamint alapvető emberi jogaik tiszteletben tartását is, beleértve a nyelvhasználatot, az oktatást és a vallásgyakorlást.

„Még egyszer hangsúlyozom, hogy abban az Ukrajnában, amely majd aláírja a megállapodásokat, nem szabad megsérteni a nemzetközi jog normáit és az ország alkotmányának normáit, amelyek garantálják a nemzeti kisebbségek jogait” - jelentette ki a miniszter.

Lavrov azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország soha nem kezdett el elsőként energetikai objektumokat támadni. „Éppenséggel az ukránok kezdtek el elsőként támadni energetikai és más polgári létesítményeket, beleértve lakóházakat, üzleteket, kórházakat. Egy évvel ezelőtt felrobbantottak egy személyvonatot is,” amelynek semmi köze nem volt a hadsereghez - hívta fel a figyelmet.

A tárcavezető kijelentette: amennyiben Oroszország és az Egyesült Államok nyilvánosságra hozta volna az alaszkai Anchorage-ban tartott orosz-amerikai csúcstalálkozó eredményét, minden elég gyorsan elvezetett volna az ukrajnai konfliktus lezárását célzó békemegállapodás kidolgozásához.

„Ha bejelentettük volna az anchorage-i eredményeket, biztos vagyok benne, hogy mindez elég gyorsan a békemegállapodás kidolgozásának folyamatához vezetett volna. De mi elfogadtuk az Egyesült Államok javaslatát, Európa pedig azonnal Washingtonba sietett és (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnökkel) elkezdték átdolgozni az Egyesült Államok kezdeményezését, amelyet már jóváhagyott Vlagyimir Putyin orosz elnök. És máig is azon vannak, hogy átdolgozzák. Amikor amerikai kollégáink tárgyalni akarnak velünk, érzékelhető, hogy további engedményeket akarnak tőlünk” - tette hozzá.

Lavrov azt mondta, hogy Oroszország lényegében elfogadta Washington eredeti javaslatát. „Aztán nagyon sokáig vártunk, hogy amerikai kollégáink bejelentsék, hogy megegyeztünk, ez a döntésünk. Összességében Donald Trump elnök adminisztrációjának döntése is elegendő lett volna nekünk. Minket nem érdekelt, hogyan viselkedik Európa. El tudtuk képzelni. Nem érdekelt, mit fog mondani Ukrajna. Ukrajna az Egyesült Államok nélkül, akárcsak Európa az Egyesült Államok nélkül, s azon fegyverek hiányában, amelyeket Washington elad Európának, a hírszerzési adatok nélkül, a műholdakról érkező célpontbemérések nélkül, nem tudott volna harcolni” - fűzte hozzá.

Hangsúlyozta azt is, hogy Oroszország többször elmagyarázta az Egyesült Államoknak, hogy számára az ukrajnai rendezésben a kulcskérdést nem a területek, hanem az emberek jelentik.

„Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan kijelentette, hogy el kell felejteni a NATO-t, és csapatával együtt azt kezdte hangoztatni, hogy figyelembe kell venni a kialakult valós helyzetet” - közölte az orosz külügyminiszter.

„Mindezt Alaszkában megvitattuk. Ismét elmagyaráztuk amerikai kollégáinknak, hogy számunkra nem annyira a területek, a föld a fontos, hanem azok az emberek, akik ezeken a területeken élnek. Orosz emberek, akik oroszul beszélnek és oroszul nevelték gyermekeiket, évszázadokig művelték ezeket a területeket” - mondta. „Ez a rezsim 2019 óta következetesen, Zelenszkij vezetése alatt tucatnyi törvényt fogadott el, amelyek minden szinten tiltják az orosz oktatást, kultúrát, médiát, a kánoni ukrán ortodox egyházat, és legalizálják a nácizmus elméletét és gyakorlatát, beleértve emlékművek felállítását olyan bűnözőknek, akiket a nürnbergi törvényszék előtt ítéltek el” - fűzte hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy abban a béketervben, amelyet Zelenszkij emleget, szó sem esik a nemzeti kisebbségek jogainak helyreállításáról vagy a vallásszabadságról, ellentétben az eredeti amerikai javaslattal.

Lavrov szót ejtett arról is, hogy Washington nem kívánja magára hagyni az európaiakat, így az ellenőrzést is elveszítve felettük. „Az amerikaiak nem akarták és nem is akarják magukra hagyni az európaiakat. Azt akarják, hogy az európaiak maguk fizessenek a katonai felkészülésükért, és vegyenek fegyvert az Egyesült Államoktól. Az Egyesült Államok ugyanakkor persze nem kívánja elveszíteni ellenőrzését, +felügyeletét+ európai NATO-szövetségesei fellett” - mondta Lavrov.