Úgy tűnik, hogy az orosz offenzíva lassul

„Olyanok, mint a vak kiscicák” – mondta az ukrán vezérkar egyik parancsnoka a sajtónak.

Két nappal azután, hogy Elon Musk SpaceX-e elindította a Starlink ellenőrzést és blokkolta az ellenőrizetlen terminálokat Ukrajnában, az orosz offenzíva üteme lassulni látszik, mondta egy ukrán katonai tisztviselő a Politico-nak.

„Jelenleg egy ilyen trend valóban megfigyelhető. De további megfigyelésre lesz szükség, hogy folytatják-e, lesznek-e más tényezők is” – mondta a tisztviselő, aki névtelenséget kapott az érzékeny ügyek megvitatására.

„Néhány helyen az ukrán katonai Starlinkeket, amelyeket még nem regisztráltak, szintén lekapcsolták. De a regisztrációs folyamat folyamatban van” – tette hozzá a tisztviselő.

„Valójában most az orosz egységeknek problémáik vannak” – mondta az ukrán vezérkari parancsnokok a Politico-nak.

Pénteken orosz katonai bloggerek, akik a múltban dicsérték Muskot az ukránellenes retorikájáért, panaszkodtak a Starlink műholdas szolgálat termináljainak tömeges kudarcára, amely február 4-én este kezdődött az ukrajnai frontvonalon.

Az orosz fegyveres erők szürke csillagláncokat használtak, hogy kommunikációt szervezzenek a fronton. A veszély az, hogy ez egy egyszerű módja volt valami újnak, egy folyamatosan törő optikai szálat húzni, „hidakat” felállítani, vagy akár tömegesen dolgozni a digitális állomásokkal, hogy megszervezzék a kis adatcsomagok átvitelét” – mondta a Dva Mayora orosz háborúpárti katonai távirati csatorna. A szürke Starlink terminálok olyanok, amelyek nem engedélyezettek vagy ellenőrzöttek.

„Most vagy a régimódi út lehetséges, vagy sürgősen előállnak valami saját ötlettel” – tették hozzá a bloggerek, és Muskot hibáztatják, amiért segített az ukrán hadseregnek.

A hét elején az ukrán védelmi minisztérium a SpaceX-szel együttműködve elindította a Starlink terminálok ellenőrzését, hogy megvédje a civileket az orosz drónoktól, amelyek illegálisan kezdték használni a Starlink kapcsolatokat az ukrán energiahálózat elleni tömeges támadások során.

„Ez a lépés közvetlen válasz az orosz erők tiltott Starlink terminálok használatára. A Starlinkkel felszerelt orosz drónokat nehéz elfogni: alacsony magasságban repülnek, ellenállnak az elektronikus hadviselésnek, és nagy távolságokból valós időben vezethetők” – nyilatkozta az ukrán védelmi minisztérium a Politico-nak küldött nyilatkozatában.

„Hamarosan csak regisztrált és engedélyezett terminálok fognak működni Ukrajnán belül; minden ellenőrizetlen eszközt deaktiválnak” – tette hozzá a minisztérium, sürgetve az ukrán hadsereg egységeinek minden parancsnokát, valamint a civileket, hogy gyorsan regisztrálják a Starlink terminál sorozatszámát különböző ukrán állami szervekkel.

„A támadási műveleteket számos területen leállították. Csapataink problémákat is jelentettek azokkal, akik nem nyújtottak be azonnal listákat a privát Starlinkek számára. A feldolgozás folyamatban van” – mondta Szergij Bezkrestnov, az ukrán védelmi minisztérium tanácsadója a Facebookon.

Számos ukrán egység valóban arról számolt be, hogy a Starlink terminálok, még akkor is, ha regisztrálták, leálltak, veszélyeztetve a drón műveleteket és az evakuálásokat. A helyzet azonban javulni kezdett.

„Néhány blokkolt Starlink már működik, a legénység végzi a feladatait. Arra számítok, hogy hamarosan mindannyian dolgozni fognak” – mondta Szerhij Kosztinszkij, a Serafims ukrán drónegység parancsnoka.

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter személyesen köszönte meg Musknak, hogy a Starlink leállította az orosz hadsereget Ukrajnában, mondván, hogy a tech milliárdos ismét kulcsfontosságú pillanatban jött át. – Nagyon szívesen látunk – felelte Musk az X-en keresztül.

Musk azon döntése, hogy 2022 februárjában gyorsan aktiválja a Starlink terminálokat, létfontosságúvá tette a Starlink csatlakozást nemcsak az ukrán hadsereg, hanem a polgári és energiainfrastruktúra számára is.

A háború kezdete óta több mint 50 000 terminált telepítettek országszerte, amelyeket adományozók, nemzetközi partnerek és az ukrán digitális átalakítási minisztérium biztosított. Emellett az ukránok több százezer terminált vásároltak a polgári szükségletek és a nemzeti energiaágazat támogatására - írta meg a Politico.

Ezek a terminálok lehetővé tették a kommunikáció gyors helyreállítását az újonnan felszabadított területeken, és biztosították a sürgősségi szolgáltatások, a kormányzati műveletek és a kritikus infrastruktúra folytonosságát. A Starlinket internetszolgáltatók és távközlési szolgáltatók, egészségügyi és katonai személyzet, tanárok és önkéntesek, újságírók és informatikai vállalatok, valamint a rezilienciaközpontokban működő mentőcsapatok használják – közölte az ukrán védelmi minisztérium.