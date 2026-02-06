Oroszország is újabb csapásokat mért Ukrajnára

Az orosz hadsereg összesen 335 támadóeszközt vetett be ukrajnai energetikai és infrastrukturális létesítmények ellen péntekre virradóra, a célpontok több mint 90 százalékát megsemmisítette a légvédelem, azonban a támadásnak egy halálos áldozata és sebesültjei is vannak, lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A péntek kora délután közzétett előzetes adatok szerint a légvédelem „aktív ellenlépéseinek köszönhetően” a 7 rakéta egyike sem ért célba, a 328 csapásmérő, valamint álcadrónból pedig 297-et sikerült hatástalanítani. A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közölt jelentés szerint 14 helyszínen 22 drón célba talált, 2 esetben pedig a támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat . A hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Dnyipropetrovszk megyében az orosz hadsereg csapásai következtében egy ember meghalt, ketten pedig megsebesültek, több lakóház és infrastrukturális létesítmény megrongálódott vagy elpusztult – közölte Mikola Lukascsuknak, a megyei tanács elnökének Telegram-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A harci cselekmények és az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások következtében Zaporizzsja, Donyeck, Dnyipropetrovszk, Harkiv és Kirovohrad megyékben péntek reggel óta szünetel az áramszolgáltatás – jelentette Artem Nekraszov, az energiaügyi miniszter első helyettese a Telegramon. Ezenkívül a havas eső és széllökések miatt a reggeli óráktól Ternopil, Csernyivci és Hmelnyickij megyék109 településén teljesen vagy részben megszűnt az áramszolgáltatás.