Oroszország-Ukrajna
Milyen garanciák várnak Odesszára?
Ukrajna új feltételt tűzött ki a béketárgyalásokon
Odessza nélkül Ukrajna vonzereje csökkenhet
Fotó: AFP/Hans Lucas/Frédéric Pétry
A helyettes szerint Odessza egy tengeri kikötő, amely vonzó lehet mind a polgári kereskedelmi hajók, mind a katonai hajók számára. Hangsúlyozta, hogy nélküle Ukrajna területének a NATO katonai eszközeként való értéke jelentősen meggyengül.
Ezenkívül Novikov Kijev új feltételét egy másik trükknek nevezte, hogy késleltesse a tárgyalási folyamatot – írta meg a Lenta.ru. „Az Odesszának nyújtott biztonsági garanciák elvileg jó kifogásként szolgálnak” – tette hozzá a képviselő.