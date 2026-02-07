2026. február 7., szombat

Előd

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Milyen garanciák várnak Odesszára?

Ukrajna új feltételt tűzött ki a béketárgyalásokon

MH
 2026. február 7. szombat. 9:13
Megosztás

Ukrajna bejelentette, hogy a konfliktus rendezéséről szóló megállapodás keretében biztonsági garanciákat kíván szerezni Odesszának. Az új feltétel azzal magyarázható, hogy a Fekete-tengerhez való hozzáférés nélkül Ukrajna vonzereje a NATO számára csökken – mondta Dmitrij Novikov, az Állami Duma Nemzetközi Ügyek Bizottságának alelnöke.

Milyen garanciák várnak Odesszára?
Odessza nélkül Ukrajna vonzereje csökkenhet
Fotó: AFP/Hans Lucas/Frédéric Pétry

A helyettes szerint Odessza egy tengeri kikötő, amely vonzó lehet mind a polgári kereskedelmi hajók, mind a katonai hajók számára. Hangsúlyozta, hogy nélküle Ukrajna területének a NATO katonai eszközeként való értéke jelentősen meggyengül.

Ezenkívül Novikov Kijev új feltételét egy másik trükknek nevezte, hogy késleltesse a tárgyalási folyamatot – írta meg a Lenta.ru. „Az Odesszának nyújtott biztonsági garanciák elvileg jó kifogásként szolgálnak” – tette hozzá a képviselő.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink