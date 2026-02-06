Oroszország-Ukrajna
Még legalább másfél hónapig tart a háború
Elemzők szerint a békedokumentum kidolgozása rendkívül nehéz lesz
Moszkvai forrásokra hivatkozva a TASZSZ azt írta: Nagyon sokdimenziós és szakaszos munka folyik, és aligha zárul le egy hónapon belül. Legalább másfél hónapra lesz szükség, ha minden fél részéről normális hozzáállás tapasztalható, és hajlandóak egyszerre félretenni a radikális nézetkülönbségeket – de természetesen ez még tovább is tarthat, vette észre az Origo.
Abu-Dhabiban folytatódtak a tárgyalások
Február 4–5-én Abu-Dhabiban tartották az orosz–amerikai–ukrán háromoldalú egyeztetések második fordulóját.
A megbeszéléseket követően Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja bejelentette, hogy Moszkva és Kijev megállapodott 314 hadifogoly kölcsönös cseréjéről.
Witkoff hozzátette: az orosz és ukrán tárgyalóküldöttségek a következő hetekben is folytatni fogják a konzultációkat a konfliktus politikai rendezéséről.
A háromoldalú tárgyalások első fordulóját szintén Abu-Dhabiban tartották január 23–24-én. Az orosz delegációt akkor Igor Kosztyukov, az orosz vezérkar fő hírszerzési igazgatóságának vezetője irányította, ami jól mutatja, hogy Moszkva biztonságpolitikai szempontból is kiemelten kezeli a folyamatot.
Moszkva és Kijev között mi várható?
Elemzők szerint a békedokumentum kidolgozása rendkívül nehéz lesz, mivel továbbra is jelentős álláspontbeli különbségek vannak Moszkva és Kijev között a tűzszünet feltételeiről, a területi kérdésekről és a biztonsági garanciákról.
Ugyanakkor a fogolycsere megállapodása azt jelzi, hogy a felek hajlandóak gyakorlati lépésekre is.