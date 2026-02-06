Jöhet a mozgósítás vége?

A háború lezárását vagy a tűzszünet elérését követően Ukrajna szerződéses alapokra helyezi hadseregét, miközben megőrzi annak jelenlegi, mintegy 800 ezres létszámát – jelentette ki Volodimir Zelenszkij, számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Az ukrán elnök a Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a mozgósításra épülő rendszer helyett önkéntes, szerződéses haderőt kívánnak fenntartani.

„Meg fogjuk őrizni a hadseregünket – azt a 800 ezer fős erőt, amelyről korábban is beszéltünk –, és a háború befejezése vagy a tűzszünet után áttérünk a mozgósítási rendszerről a szerződéses hadseregre. Azokra számítunk, akik ezt önként vállalják” – fogalmazott Zelenszkij.

Az államfő kiemelte: a szerződéses rendszer működésének alapfeltétele a katonák megfelelő anyagi megbecsülése. Elmondása szerint feladatot adott Mihajlo Fedorov védelmi miniszternek a bérszintek kidolgozására, különös tekintettel a frontszolgálatot teljesítő katonákra, vette észre a kiszo.net.

„Az első vonalban szolgálók, ahol az emberek nap mint nap az életüket kockáztatják, többszörösen magasabb fizetést kell kapjanak. Ez tűzszünet idején is így kell legyen” – hangsúlyozta az államfő, hozzátéve: jelenleg azt mérik fel, Ukrajna milyen mértékben képes ezt saját forrásból biztosítani.

Zelenszkij szerint a hosszú távon fenntartható szerződéses hadsereg finanszírozásához Ukrajnának nemzetközi támogatásra lesz szüksége, elsősorban európai partnereitől.

„Az ukrán hadsereg nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa biztonságát szolgálja” – hangsúlyozta.