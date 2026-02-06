Az oroszok nem lassítanak

2026. február 6., péntek

Előd

MH/MTI
 2026. február 6. péntek. 20:55
Az orosz védelmi minisztérium pénteki jelentése szerint az orosz haderő az elmúlt héten nyolc ukrajnai települést foglalt el: hármat-hármat Donyeck, illetve Zaporizzsja megyében, egyet-egyet pedig Harkov és a Szumi megyében.

A hét folyamán az orosz erők elfoglalták a Harkiv megyei Zelene, február 5-én pedig a Szumi megyei Popivka települést. Donyeck megyében a tárca közleménye szerint az orosz hadsereg az ellenőrzése alá vonta Sztepanyikva, Torecke és Szuhecke településeket, Zaporizssja megyében pedig Sztaroukrajinkát, Petrivkát és Pridorozsnyét.

A tárca közlése szerint az orosz légvédelem egy hét alatt 23 irányított légibombát, 63 HIMARS-lövedéket és 4 Neptun rakétát, valamint 1080, pilóta nélküli repülő szerkezetet lőtt le. Az Ukrajnával határos Belgorodi területen pénteken az orosz légierő hét óra leforgása alatt 14 ukrán drónt lőtt le.

