Az oroszok nem lassítanak

Az orosz védelmi minisztérium pénteki jelentése szerint az orosz haderő az elmúlt héten nyolc ukrajnai települést foglalt el: hármat-hármat Donyeck, illetve Zaporizzsja megyében, egyet-egyet pedig Harkov és a Szumi megyében.

A hét folyamán az orosz erők elfoglalták a Harkiv megyei Zelene, február 5-én pedig a Szumi megyei Popivka települést. Donyeck megyében a tárca közleménye szerint az orosz hadsereg az ellenőrzése alá vonta Sztepanyikva, Torecke és Szuhecke településeket, Zaporizssja megyében pedig Sztaroukrajinkát, Petrivkát és Pridorozsnyét.

A tárca közlése szerint az orosz légvédelem egy hét alatt 23 irányított légibombát, 63 HIMARS-lövedéket és 4 Neptun rakétát, valamint 1080, pilóta nélküli repülő szerkezetet lőtt le. Az Ukrajnával határos Belgorodi területen pénteken az orosz légierő hét óra leforgása alatt 14 ukrán drónt lőtt le.