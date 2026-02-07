2026. február 7., szombat

Oroszország-Ukrajna

A NATO csapatokat küldene Ukrajnába

Oroszország így reagált a hírre

 2026. február 7. szombat. 7:46
Mark Rutte NATO-főtitkár szavait az EU csapatainak Ukrajna területén való megjelenéséről a konfliktus befejezése után a beavatkozás előkészítésének kell tekinteni – mondta Jurij Shvytkin, az Állami Duna Shvytkin helyettese. Reményét fejezte ki, hogy az unió nem tesz meggondolatlan lépéseket.

Mark Rutte: A NATO csapatai azonnal megjelennek Ukrajnában a békemegállapodás megkötése után
Fotó: Anadolu via AFP/Harun Ozalp

„Rutte szavait, hogy NATO-csapatokat küld Ukrajnába, komolyan kell venni. És Oroszország ezt az EU beavatkozásának fogja tekinteni” – figyelmeztetett a politikus.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország nem engedi meg az unió katonai bevetését a szomszédos állam területére.

„Készen állunk arra, hogy bármilyen forgatókönyvet kidolgozzunk. De reméljük, hogy a NATO-nak elég oka van arra, hogy ne tegyen meggondolatlan lépéseket, amelyek összecsapáshoz vezethetnek Oroszországgal” – mondta Shvytkin.

Rutte korábban azt mondta, hogy a NATO-csapatok azonnal megjelennek Ukrajnában a békemegállapodás megkötése után. A főtitkár hangsúlyozta, hogy azok az országok, amelyek nem egyeznek bele abba, hogy katonai kontingenseiket küldjék, „más módon” fognak segíteni Kijevnek – írta meg a Lenta.ru.

