Oroszország-Ukrajna
A NATO csapatokat küldene Ukrajnába
Oroszország így reagált a hírre
„Rutte szavait, hogy NATO-csapatokat küld Ukrajnába, komolyan kell venni. És Oroszország ezt az EU beavatkozásának fogja tekinteni” – figyelmeztetett a politikus.
Hangsúlyozta, hogy Oroszország nem engedi meg az unió katonai bevetését a szomszédos állam területére.
„Készen állunk arra, hogy bármilyen forgatókönyvet kidolgozzunk. De reméljük, hogy a NATO-nak elég oka van arra, hogy ne tegyen meggondolatlan lépéseket, amelyek összecsapáshoz vezethetnek Oroszországgal” – mondta Shvytkin.
Rutte korábban azt mondta, hogy a NATO-csapatok azonnal megjelennek Ukrajnában a békemegállapodás megkötése után. A főtitkár hangsúlyozta, hogy azok az országok, amelyek nem egyeznek bele abba, hogy katonai kontingenseiket küldjék, „más módon” fognak segíteni Kijevnek – írta meg a Lenta.ru.