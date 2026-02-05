Újabb előrelépés az orosz-amerikai-ukrán tárgyalásokon

A 314 fogoly cseréje öt hónap alatt lesz az első, és az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek által közvetített béketárgyalások révén jött létre.

Az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország küldöttségei megállapodásra jutottak 314 hadifogoly cseréjéről, mindkét oldalon 157-ről. Ez az első ilyen csere öt hónap alatt, és a nemzetközi partnerek közvetítésével zajló béketárgyalások eredménye.

A megállapodást Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja jelentette be. Szerinte a megállapodás a felek közötti „részletes és produktív” tárgyalásoknak köszönhetően jött létre.

Witkoff megjegyezte, hogy az elért eredmény ellenére a feleknek még jelentős munka áll előttük. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fogolycsere-megállapodás a folyamatos diplomáciai együttműködés hatékonyságát és azt mutatja, hogy képes kézzelfogható eredményeket felmutatni az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítésekben.

„A tárgyalások folytatódnak, és a következő hetekben további előrelépés várható” – üvöltötte Witkoff.

Az amerikai képviselő külön megköszönte az Egyesült Arab Emírségeknek a tárgyalási folyamat megszervezését, valamint Donald Trump amerikai elnöknek, kiemelve szerepét a megállapodás elérésében.