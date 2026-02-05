Oroszország-Ukrajna
Újabb előrelépés az orosz-amerikai-ukrán tárgyalásokon
„A tárgyalások folytatódnak, és a következő hetekben további előrelépés várható”
Az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország küldöttségei megállapodásra jutottak 314 hadifogoly cseréjéről, mindkét oldalon 157-ről. Ez az első ilyen csere öt hónap alatt, és a nemzetközi partnerek közvetítésével zajló béketárgyalások eredménye.
A megállapodást Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja jelentette be. Szerinte a megállapodás a felek közötti „részletes és produktív” tárgyalásoknak köszönhetően jött létre.
Witkoff megjegyezte, hogy az elért eredmény ellenére a feleknek még jelentős munka áll előttük. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fogolycsere-megállapodás a folyamatos diplomáciai együttműködés hatékonyságát és azt mutatja, hogy képes kézzelfogható eredményeket felmutatni az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítésekben.
„A tárgyalások folytatódnak, és a következő hetekben további előrelépés várható” – üvöltötte Witkoff.
Az amerikai képviselő külön megköszönte az Egyesült Arab Emírségeknek a tárgyalási folyamat megszervezését, valamint Donald Trump amerikai elnöknek, kiemelve szerepét a megállapodás elérésében.