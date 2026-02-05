Az RBC-Ukraine hírügynökség jelentése szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Kijevben tartott sajtótájékoztatóján elutasította Moszkva azon követelését, hogy ismerje el a teljes Donbász régiót Oroszország részeként.

A politikus kijelentette, hogy Oroszország követeli Donbász elismerését, de ez állítólag semmilyen előnnyel nem járna, még akkor sem, ha bármelyik ország megtenné ezt a lépést. Zelenszkij hozzátette, hogy „az ukrán területek továbbra is ukránok maradnak”.

Február 5-én reggel vált ismertté, hogy Oroszország az Abu-Dzabiban folytatott tárgyalások során új feltételt támasztott a háború befejezésére. A Kreml most Donbász nemzetközi elismerését követeli „oroszként”. Korábban Oroszország az ukrán csapatok kivonását és a régió Kreml teljes ellenőrzése alá helyezését követelte - írta meg a Lenta.ru.