Oroszország-Ukrajna
Oroszország Donbászt akarja
Az ukránok 52%-a kategorikusan ellenzi, hogy orosz terület legyen
A politikus kijelentette, hogy Oroszország követeli Donbász elismerését, de ez állítólag semmilyen előnnyel nem járna, még akkor sem, ha bármelyik ország megtenné ezt a lépést. Zelenszkij hozzátette, hogy „az ukrán területek továbbra is ukránok maradnak”.
Február 5-én reggel vált ismertté, hogy Oroszország az Abu-Dzabiban folytatott tárgyalások során új feltételt támasztott a háború befejezésére. A Kreml most Donbász nemzetközi elismerését követeli „oroszként”. Korábban Oroszország az ukrán csapatok kivonását és a régió Kreml teljes ellenőrzése alá helyezését követelte - írta meg a Lenta.ru.