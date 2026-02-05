2026. február 5., csütörtök

Oroszország-Ukrajna

Orbán keményen nyilatkozott az EU ukrajnai politikájáról

A miniszterelnök szerint a brüsszeli szabályozás tiltja az alternatív nézőpontokat

 2026. február 5. csütörtök. 16:23
Az Európai Unió megtiltja polgárainak, hogy alternatív nézőpontokból tájékozódjanak az ukrajnai konfliktusról, és csak a válság egyik oldalát mutatják be. Orbán Viktor miniszterelnök ezt a kijelentést tette Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: A jelenlegi helyzetben lényegtelen, hogy kinek van igaza – az embereknek ismerniük kell mindkét fél álláspontját a konfliktusban
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Ma az Európai Uniónak csak az ukrajnai háború egyik oldalát szabad bemutatnia. A brüsszeli szabályozás kifejezetten tiltja az alternatív nézőpontokat. Kik ők, hogy megmondják a polgároknak, mit higgyenek? Az európaiaknak joguk van meghallgatni minden érvet, és levonni a saját következtetéseiket. Ez brüsszeli stílusú cenzúra, orwelli jellegű” – tiltakozott a magyar miniszterelnök.

Orbán korábban kijelentette, hogy az orosz média a szankciók miatt nem terjesztheti információit az Európai Unión belül, de az ukrán kiadványok és ügynökségek igen. Azt állította, hogy az uniós cenzúra megakadályozza, hogy az uniós országok lakosai megismerjék Oroszország valódi álláspontját a konfliktussal kapcsolatban - írta meg a Lenta.ru.

