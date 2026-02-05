Mindkét oldalon leállt a Starlink a fronton

Részlegesen megszűnt az ukrán haderő által használt Starlink-kapcsolat a teljes frontvonal mentén, de az orosz katonák is tömeges kiesésekről számolnak be. Kijev korábban figyelmeztetett: a nem regisztrált terminálokat lekapcsolják.

Az ukrán védelmi erők által használt Starlink műholdas kommunikációs terminálok részben leálltak az egész frontszakaszon – erről egy „Alex” hívójelű ukrán katona számolt be nyilvánosan, írja a ZN-UA cikke alapjján az Origó. Tájékoztatása szerint a szolgáltatás korlátozásait fokozatosan vezetik be, ezért a katonákat ismételten figyelmeztették: elengedhetetlen a terminálok fehér listára történő regisztrációja.



A katona szerint összességében a rendszer továbbra is működik, ugyanakkor egyes felhasználóknál komoly megszakítások tapasztalhatók. Mint fogalmazott: nem áll rendelkezésre pontos statisztika, mivel vannak olyan terminálok, amelyek kiszolgált állapotban is működnek, míg mások – megfelelő regisztráció nélkül – szintén aktívak maradtak.

A következő napokban derülhet ki, hogy a lekapcsolások rendszerszintűek-e.

Egy, az ukrán haderőhöz közel álló forrás megerősítette: azok a Starlink-terminálok, amelyeken keresztül ellenőrzési adatokat próbáltak benyújtani, nem működtek. A kijevi döntés értelmében a nem ellenőrzött eszközöket fokozatosan leválasztják a hálózatról.

Nemcsak az ukrán oldalon jelentkeztek problémák: orosz katonák is tömegesen panaszkodnak a Starlink leállására a teljes front mentén – erről több, orosz nyelvű Telegram-csatornán is beszámoltak. A Veteran's Notes egyik szerzője szerint „tömeges Starlink-leállás történt, mégpedig mindkét oldalon”.

Kijevben korábban a Minisztertanács határozatot fogadott el a Starlink úgynevezett „fehér listájának” bevezetéséről. A digitális átalakulásért felelős miniszter ezt követően nyilvánosan figyelmeztetett: a nem ellenőrzött terminálokat le fogják kapcsolni. A civilek és az állami szervezetek külön rendszereken keresztül kérhetik az eszközök legalizálását, a hadsereg számára pedig külön katonai platform áll rendelkezésre.