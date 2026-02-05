Merényletkísérletek Zelenszkij ellen

Az államfő ezt a France 2 francia tévécsatornának adott interjújában mondta – írja a Le Monde. Szerinte már hozzászokott a félelemhez.

„Ha félelemről beszélünk, tudják, Oroszország többször is megpróbált likvidálni. Bizonyos értelemben már nem érzem azt a félelmet, amit a háború elején éreztem. Hozzászoktam, az életem része” – mondta.

Zelenszkij külön nyilatkozott az Oroszországgal folytatott párbeszéd újrafelvételének kérdéséről, amelyről már többször is szó esett Európában: „Putyinnak érdeke fűződik Európa megalázásához” – véli.

Az ukrán elnök megjegyezte, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnökre nehezedő nyomás nem elegendő. És párbeszédet kell folytatni „bizonyos feltételek mellett”.