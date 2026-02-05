2026. február 5., csütörtök

Előd

EUR 380.93 Ft
USD 322.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Merényletkísérletek Zelenszkij ellen

Többször is

MH
 2026. február 5. csütörtök. 9:30
Megosztás

Oroszország többször is megpróbálta eltávolítani Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Merényletkísérletek Zelenszkij ellen
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Az államfő ezt a France 2 francia tévécsatornának adott interjújában mondta – írja a Le Monde. Szerinte már hozzászokott a félelemhez.

„Ha félelemről beszélünk, tudják, Oroszország többször is megpróbált likvidálni. Bizonyos értelemben már nem érzem azt a félelmet, amit a háború elején éreztem. Hozzászoktam, az életem része” – mondta.

Zelenszkij külön nyilatkozott az Oroszországgal folytatott párbeszéd újrafelvételének kérdéséről, amelyről már többször is szó esett Európában: „Putyinnak érdeke fűződik Európa megalázásához” – véli.

Az ukrán elnök megjegyezte, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnökre nehezedő nyomás nem elegendő. És párbeszédet kell folytatni „bizonyos feltételek mellett”.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink