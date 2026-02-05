Oroszország-Ukrajna
Az orosz légvédelem 95 ukrán drónt lőtt le az éjjel
Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko
„Az elmúlt éjszaka folyamán 95 ukrán repülőgép-típusú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg” – áll a közleményben.
Az orosz katonák 36 drónt lőttek le a Krasznodari határterület, 27-et a Rosztovi határterület, 21-et az Azovi-tenger felett, nyolcat a Belgorodi terület, kettőt a Krímben és egyet a Volgográdi terület felett.
Jurij Szljuuszar, a Rosztov régió kormányzója közölte, hogy a drónok Batajszkra mért támadása során egy teherautó sofőrje megsérült. Öt autó és egy raktárépület megrongálódott.