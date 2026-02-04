Újabb áldozata van a kényszersorozásnak

Egy mozgósított férfi váratlanul meghalt a Lemberg megyei javorivi járási területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) épületében. A hatósági vélemény szerint alkoholmérgezés volt a halál oka – számolt be az rbc.ua hírportál a Lemberg megyei TCK közlésére hivatkozva.

Az elmúlt időszakban több, a toborzóközpontok munkatársai és civilek közötti összetűzésről is érkezett hír Ukrajnából (képünk illusztráció)

A TCK jelentés szerint az eset február 2-án történt a javorivi járási TCK-ban. 09:30 óra körül a toborzócsoport katonái egy rendőrrel együtt megállították Voloveckij I.-t, hogy ellenőrizzék a katonai regisztrációs okmányait. „A férfi ittas volt. Kiderült, hogy a katonai regisztráció szabályainak megsértése miatt körözik. Nem voltak nála semmilyen dokumentum” – áll a TCK-jelentésben.

A férfit a javorivi TCK gyűjtőjébe vitték, ahol a „pihenőszobában” tisztázni akarták a személyazonosságát. Az itt tartózkodó többi sorozott értesítette az ügyeletes tisztet, hogy a férfi rosszul lett. Az ügyeletes tiszt a helyszínre érkezve életjelek nélkül találta Voloveckij I.-t. Riasztották a mentőket, akik 5 perccel később már nem tudtak segíteni rajta.

A Lemberg megyei TCK szerint a mozgósítottat boncolásra a novojavorivi kórházba szállították. Az orvosi vélemény szerint halálának oka alkoholmérgezés volt.