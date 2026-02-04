Több mint száz drónt vetettek be az oroszok

Az orosz hadsereg 105 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen szerdára virradóra, a támadóeszközök több mint 80 százalékát a légvédelem megsemmisítette, azonban a becsapódások következtében több civil meghalt, illetve megsebesült, infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 88 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített, de 14 helyszínen 17 drón célba talált, 5 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – jelentette a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A hivatalos közlemény kiadásakor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Szerdán éjszaka az orosz csapatok drónokkal támadták Dnyipropetrovszk megyét, két ember meghalt, ketten pedig megsebesültek a csapások következtében – közölte Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Három családi ház megrongálódott, egy pedig megsemmisült, egy közigazgatási épületben is károk keletkeztek, elektromos távvezetékek és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – fűzte hozzá a megyevezető.

Február 4-ére virradó éjjel az orosz hadsereg nagyszabású dróncsapást mért Odesszára, két ember könnyebben megsebesült – jelentette Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-bejegyzését idézve az Unian hírügynökség. A városvezető arról tájékoztatott, hogy Odessza három kerületében polgári, ipari és létfontosságú infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk, összesen 20 családi ház és többszintes lakóépület, valamint két óvoda is megrongálódott.