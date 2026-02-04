Kijevben nincs fűtés több mint ezer társasházban

Jelenleg több mint ezer kijevi társasházban nincs fűtés - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon, miután az orosz csapások miatt kialakult rendkívüli energetikai helyzetről tartott egyeztetést az illetékes tisztségviselőkkel.

Az államfő szavai szerint jelenleg Kijevben és a főváros környékén, valamint Harkivban és térségében, továbbá Szumi és Poltava megyékben a legsúlyosabb a helyzet, de Ukrajna más régióiban is, különösen Dnyipropetrovszk és Cserkaszi megyékben nehéz a helyzet. Hozzátette, hogy jelenleg kétszáz brigád dolgozik Kijevben a fűtés és az áramszolgáltatás helyreállításán; a brigádok kimerültek, a jövőben növelni fogják a számukat.

Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a Facebookon közölte, hogy megkezdődött Abu-Dzabiban a háromoldalú - ukrán-orosz-amerikai - tárgyalások újabb, kétnaposra tervezett fordulója. Az ukrán főtárgyaló tájékoztatása szerint külön munkacsoportokban folytatódik a munka, ezt követően pedig ismét közös egyeztetést terveznek az álláspontok összehangolására.

"Volodimir Zelenszkij elnök egyértelmű iránymutatásai alapján dolgozunk egy méltó és tartós béke elérése érdekében. A tárgyalások minden egyes szakaszának alakulásáról tájékoztatjuk az államfőt" - írta bejegyzésében Umerov.

Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója közölte, hogy 12-re nőtt a kedd este óta végrehajtott orosz csapások sebesültjeinek száma Zaporizzsja városában, a sérültek között négy gyermek van. Két 18 éves - egy fiú és egy lány - életét vesztette.

Szerhij Liszak, Odessza megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy ötre nőtt az Odessza városát ért éjszakai orosz dróncsapás sebesültjeinek száma.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója arról adott hírt, hogy az orosz erők kazettás lőszerekkel lőtték a régióban lévő Druzskivka városát, a támadásban legalább hét ember vesztette életét és nyolcan sebesültek meg.