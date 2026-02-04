Kétnapos gyászt hirdettek Nova Kahovkában

Kétnapos gyászt hirdettek szerdán a dél-ukrajnai Nova Kahovka körzetben, Herszon megye oroszok által megszállt részén, ahol az ukrán fegyveres erők támadása következtében előző nap három civil meghalt, további öt pedig megsebesült a helyi kormányhivatal épületében és egy élelmiszerboltban.

A vonatkozó rendeletet Vladimir Oganyeszov, a körzet ideiglenes vezetője adta ki, amelyet a Telegram üzentküldő csatornáján ismertetett.

A támadás kedden történt. A három halott egyike egy közigazgatási alkalmazott. Öt civil megsebesült, köztük a kormányhivatal két alkalmazottja.

Kedd este az ukrán erők egy másik támadásában két ember meghalt az ukrán fegyveres erőknek egy polgári jármű elleni támadásában Novokrasnyanka településen, a Luhanszki Népköztársaság (LNR) területén.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízott nagykövete közleményében azt írta: „Tegnap (kedd) este Novokrasnyanka település közelében kis hatótávolságú ukrán drón megtámadott egy polgári járművet. A járműben tartózkodó két civil a helyszínen meghalt”. Az áldozatok személyazonosságát még vizsgálják.

Egy másik helyszínen, a nyugat-oroszországi Brjanszk területén 20 magánház és egy többemeletes épület 27 lakása megrongálódott az ukrán fegyveres erők támadásában. Bezsitszkij járásban egy kórház épületének ablakai betörtek, három autó, egy ház pedig teljesen megsemmisült – írta Alekszandr Bogomaz, Brjanszk megye kormányzója a Telegramon. Hozzátette: az ukrán hadsereg támadásában teljesen megsemmisült egy lakóház a Brjanszki területen lévő Gliniscsevo településen.