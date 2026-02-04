„Oroszország Dnyipropetrovszk ellen fog vonulni.” Egy katonai blogger szerint ez lehet az orosz hadsereg offenzívájának legígéretesebb területe.

Dnyipro már eddig is sokat szenvedett

Vladislav Ugolnij katonai blogger végignézte az orosz fegyveres erők legsikeresebb előrehaladását a fronton.

Az orosz hadsereg egységei egyszerre több frontvonalon is előrenyomulnak, a legjelentősebb változások Zaporizzsja, Szlovjanszk és Kramatorszk közelében következtek be. Erről Vladislav Ugolny katonai blogger nyilatkozott a Lenta.ru-nak.

Korábban Andrij Marocsko katonai szakértő azt írta , hogy az Ukrán Fegyveres Erők (UAF) körüli harapófogó mozgása Orehovóban, Zaporizzsje megyében jelentősen csökkenhet Ternovatoje elfoglalását követően. Eközben Igor Kimakovszkij, a Donyecki Népköztársaság (DPR) vezetőjének tanácsadója kijelentette, hogy az ukrán erők tűzcsapdába estek Krasznij Limanban, Szlovjanszk közelében.

Ahogy a katonai blogger is megjegyezte, a Dnyiproi Erőcsoport az ukrán fegyveres erők egyik kulcsfontosságú védelmi vonala felé halad, a Konka folyó mentén. Továbbá a csoport egységei északkelet felé haladnak Kamyshevakha felé, amely elvágja az Orekhov-Zaporizzsja autópálya egy szakaszát.

A Dnyepr-offenzíva további fejlesztése, ahogy Ugolnij rámutat, északi irányban, Zaporizzsja felé folytatódik, míg a Vosztok egységek valószínűleg Szinelnyikov felé, a Dnyipropetrovszki területen fognak vonulni, hogy támogassák a Központi erőcsoportot a Pavlográd elleni offenzívában, majd a Dnyipropetrovszk (ukrán nevén Dnyepr) felé történő előrenyomulásban.

Dnyipropetrovszk az ellenség legkönnyebben megközelíthető, legnagyobb és legfontosabb települése.