Oroszország-Ukrajna
Fordulatot vehet a háború
Vladislav Ugolnij katonai blogger végignézte az orosz fegyveres erők legsikeresebb előrehaladását a fronton.
Az orosz hadsereg egységei egyszerre több frontvonalon is előrenyomulnak, a legjelentősebb változások Zaporizzsja, Szlovjanszk és Kramatorszk közelében következtek be. Erről Vladislav Ugolny katonai blogger nyilatkozott a Lenta.ru-nak.
Korábban Andrij Marocsko katonai szakértő azt írta , hogy az Ukrán Fegyveres Erők (UAF) körüli harapófogó mozgása Orehovóban, Zaporizzsje megyében jelentősen csökkenhet Ternovatoje elfoglalását követően. Eközben Igor Kimakovszkij, a Donyecki Népköztársaság (DPR) vezetőjének tanácsadója kijelentette, hogy az ukrán erők tűzcsapdába estek Krasznij Limanban, Szlovjanszk közelében.
Ahogy a katonai blogger is megjegyezte, a Dnyiproi Erőcsoport az ukrán fegyveres erők egyik kulcsfontosságú védelmi vonala felé halad, a Konka folyó mentén. Továbbá a csoport egységei északkelet felé haladnak Kamyshevakha felé, amely elvágja az Orekhov-Zaporizzsja autópálya egy szakaszát.
A Dnyepr-offenzíva további fejlesztése, ahogy Ugolnij rámutat, északi irányban, Zaporizzsja felé folytatódik, míg a Vosztok egységek valószínűleg Szinelnyikov felé, a Dnyipropetrovszki területen fognak vonulni, hogy támogassák a Központi erőcsoportot a Pavlográd elleni offenzívában, majd a Dnyipropetrovszk (ukrán nevén Dnyepr) felé történő előrenyomulásban.
Dnyipropetrovszk az ellenség legkönnyebben megközelíthető, legnagyobb és legfontosabb települése.