2026. február 4., szerda

Előd

EUR 380.93 Ft
USD 322.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Oroszország-Ukrajna

Fordulatot vehet a háború

MH
 2026. február 4. szerda. 17:49
Megosztás

„Oroszország Dnyipropetrovszk ellen fog vonulni.” Egy katonai blogger szerint ez lehet az orosz hadsereg offenzívájának legígéretesebb területe.

Fordulatot vehet a háború
Dnyipro már eddig is sokat szenvedett
Fotó: AFP/Ukrainian Emergency Service/Handout

Vladislav Ugolnij katonai blogger végignézte az orosz fegyveres erők legsikeresebb előrehaladását a fronton.

Az orosz hadsereg egységei egyszerre több frontvonalon is előrenyomulnak, a legjelentősebb változások Zaporizzsja, Szlovjanszk és Kramatorszk közelében következtek be. Erről Vladislav Ugolny katonai blogger nyilatkozott a Lenta.ru-nak.

Korábban Andrij Marocsko katonai szakértő azt írta , hogy az Ukrán Fegyveres Erők (UAF) körüli harapófogó mozgása Orehovóban, Zaporizzsje megyében jelentősen csökkenhet Ternovatoje elfoglalását követően. Eközben Igor Kimakovszkij, a Donyecki Népköztársaság (DPR) vezetőjének tanácsadója kijelentette, hogy az ukrán erők tűzcsapdába estek Krasznij Limanban, Szlovjanszk közelében.

Ahogy a katonai blogger is megjegyezte, a Dnyiproi Erőcsoport az ukrán fegyveres erők egyik kulcsfontosságú védelmi vonala felé halad, a Konka folyó mentén. Továbbá a csoport egységei északkelet felé haladnak Kamyshevakha felé, amely elvágja az Orekhov-Zaporizzsja autópálya egy szakaszát.

A Dnyepr-offenzíva további fejlesztése, ahogy Ugolnij rámutat, északi irányban, Zaporizzsja felé folytatódik, míg a Vosztok egységek valószínűleg Szinelnyikov felé, a Dnyipropetrovszki területen fognak vonulni, hogy támogassák a Központi erőcsoportot a Pavlográd elleni offenzívában, majd a Dnyipropetrovszk (ukrán nevén Dnyepr) felé történő előrenyomulásban.

Dnyipropetrovszk az ellenség legkönnyebben megközelíthető, legnagyobb és legfontosabb települése.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink