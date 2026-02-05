Az ukránok fontos leckét adtak a brit hadseregnek

Az ukrán katonai személyzet brit kiképzési programja nagyon hasznosnak bizonyult nemcsak az ukrán fegyveres erők, hanem a brit hadsereg számára is. A britek az ukránoktól számos, a modern hadviselésben szükséges készséget átvettek.

A Business Insider szerint az ukrán tapasztalatok és az ukránok közvetlen tanácsai alapján a brit hadsereg létrehozta első kisméretű drónkezelő egységét. Ben Irwin-Clark alezredes, az Ír Gárda elit 1. zászlóaljának parancsnoka a kiadványnak elmondta, hogy az ukránoktól ebben az összefüggésben leszűrt egyik fontos tanulság az volt, hogy felismerték a zászlóaljon belüli saját drónműhely szükségességét.

Hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború nemcsak a drónok használatának fontosságát mutatta meg, hanem gyors javításukat, modernizálásukat és a front egy adott szektorának sajátos körülményeihez és igényeihez való igazításukat is. Ahelyett, hogy hetekig kellene várni az alkatrészek szállítására a gyártótól vagy a központi hadsereg raktáraiból, könnyebb, gyorsabb és olcsóbb saját kezűleg megjavítani vagy módosítani egy drónt.

A 3D nyomtatók egyre fontosabb eszközzé válnak itt, mivel a drónok újbóli szolgálatba állításának ideje több hétről több órára csökken. Ez pedig fontos egy egység harcképességének fenntartásához.

Ahogy a Business Insider írja, a 3D nyomtatókkal felszerelt frontvonalbeli drónműhelyek fontossága korántsem az egyetlen dolog, amit a britek az ukránoktól tanultak. Fontos tanulságokat vontak le arról, hogy hogyan néz ki a modern lövészárok-hadviselés, hogyan kell ezeket a lövészárkokat megvédeni a drónoktól és így tovább.

„Ukrajna egy olyan háborút vív, amilyet nyugati hadseregek évtizedek óta nem láttak – egy nagyszabású, kimerítő ipari felőrlő háborút egy egyenlő ellenféllel szemben. Ezzel szemben a közelmúltbeli amerikai és brit műveletek nagyrészt felkelésellenes kampányok voltak” – jegyzi meg a Business Insider.