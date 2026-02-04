2026. február 4., szerda

A Financial Times szerint Putyin egy napot kaphat rá, hogy elfoglalja Kijevet

Árgus szemekkel figyel az orosz elnök

 2026. február 4. szerda. 13:41
A Financial Times legújabb elemzése szerint Ukrajna és nyugati partnerei érdekes lehetőségekkel számolnak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP/Pool/Maxim Shipenkov

A cikk szerint egy esetleges orosz–ukrán tűzszünetet követően, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök mégis megtámadná Ukrajnát, akkor a bajba jutott ország legalább az első 24 órában magára maradna – szúrta ki a hírt a Kárpáthír.

A Financial Times szerint Ukrajna már jóváhagyta azt a többlépcsős tervet, amely szerint a tűzszünet ellenére kiújuló harcok esetén a „Hajlandók Koalíciója” csupán 24 óra elteltével nyújtana segítséget Ukrajnának, míg az amerikai hadsereget is bevonó válaszlépés mindössze 72 órával később valósulhatna meg.

