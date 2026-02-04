A Financial Times szerint Putyin egy napot kaphat rá, hogy elfoglalja Kijevet

A Financial Times legújabb elemzése szerint Ukrajna és nyugati partnerei érdekes lehetőségekkel számolnak.

A cikk szerint egy esetleges orosz–ukrán tűzszünetet követően, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök mégis megtámadná Ukrajnát, akkor a bajba jutott ország legalább az első 24 órában magára maradna – szúrta ki a hírt a Kárpáthír .

A Financial Times szerint Ukrajna már jóváhagyta azt a többlépcsős tervet, amely szerint a tűzszünet ellenére kiújuló harcok esetén a „Hajlandók Koalíciója” csupán 24 óra elteltével nyújtana segítséget Ukrajnának, míg az amerikai hadsereget is bevonó válaszlépés mindössze 72 órával később valósulhatna meg.