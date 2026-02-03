2026. február 3., kedd

Előd

Zelenszkij kész megállapodást kötni Oroszországgal

Rutte szerint Trump és csapata is mindent megtesz a béke megteremtése érdekében

MH
 2026. február 3. kedd. 18:15
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész megállapodásra jutni Oroszországgal, de annak mindenki számára elfogadhatónak kell lennie – jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára a The Guardian szerint.

Zelenszkij kész megállapodást kötni Oroszországgal
Mark Rutte, a NATO főtitkára felszólította a NATO-tagállamokat, hogy „nézzék át a készleteiket”, hogy fegyvereket találjanak Kijev számára
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Daniel Karmann

„Azt hiszem, Zelenszkij ukrán elnök teljesen készen áll az együttműködésre, a megállapodásra az oroszokkal, amelynek természetesen minden fél, és kétségtelenül különösen Ukrajna számára elfogadhatónak kell lennie. De ez elgondolkodtatja az embert, hogy az oroszok komolyan gondolják-e a szándékaikat, és reméljük, hogy igen” – mondta.

A főtitkár szerint Donald Trump amerikai elnök és csapata is mindent megtesz a béke megteremtése érdekében.

Rutte korábban felszólította a NATO-országokat, hogy „nézzék át a készleteiket”, hogy fegyvereket találjanak Kijev számára. Megjegyezte, hogy a szövetség azon dolgozik, hogy fegyvereket biztosítson Ukrajna számára – írta meg a Lenta.ru.

