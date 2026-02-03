Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jóváhagyta az ország védelmi tervének felépítését, és elrendelte egy új dokumentum kidolgozását azzal összhangban. A vonatkozó rendeletet közzétették az ukrán vezető honlapján.

A dokumentum azt is kimondja, hogy a 2020. március 3-i, „Ukrajna védelmének struktúrájáról” szóló elnöki rendeletet, valamint két, „kizárólag hivatalos használatra” megjelölésű dokumentumot érvénytelennek nyilvánítják.

Az ukrán minisztertanácsnak a Biztonsági Szolgálattal, a Külügyi Hírszerző Szolgálattal és a Nemzeti Bankkal együtt várhatóan új védelmi tervet kell kidolgoznia. A dokumentumot benyújtják a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsnak (NSDC) megfontolásra. Időkeretet vagy egyéb részleteket nem közöltek.

Zelenszkij már 2025 novemberében beszélt egy új dokumentum létrehozásának szükségességéről. Akkor megjegyezte, hogy itt az ideje megváltoztatni Ukrajna alapvető védelmi dokumentumait. „A katonai műveletek menete megmutatta, hogy pontosan minek kell naprakész prioritássá válnia” – magyarázta Zelenszkij.

Oroszország a parancsot Zelenszkij pozíciójának megerősítésére irányuló kísérletének tekintette

Andrij Kolesnik, az Állami Duma Védelmi Bizottságának tagja a Lenta.ru-nak elmondta, hogy Zelenszkij jelenleg nem az ország legitim vezetője, és az ukrán alkotmány nem írja elő, hogy az elnök a hadiállapot kihirdetése után is megtartja hatalmát.

„Új minőségében úgy döntött, hogy aláírja az ország védelmi tervét, hogy valamilyen módon megerősítse elnöki pozícióját, és ezzel a dokumentummal bizonyos dokumentumokat írjon alá” – mondta a parlamenti képviselő. Azt is felvetette, hogy az ukrán vezető dokumentumok aláírására készülhet az Oroszországgal folytatott tárgyalások során.

Ukrajna korábbi védelmi tervét két évig titokban fejlesztették

2021-ben a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács jóváhagyta Ukrajna védelmi tervét. Olekszij Danilov, a Tanács akkori titkára elmondta, hogy a szigorúan titkosan megfogalmazott terjedelmes dokumentum kidolgozása két évig tartott. „A modern Ukrajna történetében először hagytak jóvá egy Védelmi Tervet Ukrajna számára. Ez egyértelműen választ ad azokra a kihívásokra, amelyekkel országunk ma szembesül” – mondta.

Az újságírók azon kérdéseire válaszolva, hogy a terv említi-e Donbászt és a Krímet, kijelentette, hogy „minden lényeges kérdést lefed”. „Nem árulhatok el mindent, ami benne van, de ami az országunkat illeti, jelenleg világos tervünk van” – jelentette ki Danilov.