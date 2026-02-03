Ukrajna és a Nyugat kidolgozott egy katonai tervet

Amennyiben a támadás kiterjed, az európai és amerikai erők 72 órán belül összehangolt katonai válaszlépéseket tesznek.

Ukrajna többrétegű választervben állapodott meg Európával és az Egyesült Államokkal arra az esetre, ha Oroszország megsértené a tűzszünetet. A Financial Times a tárgyalásokat ismerő forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Ukrajna megállapodott nyugati partnereivel abban, hogy a közelgő tűzszüneti megállapodás Oroszország általi tartós megsértése összehangolt katonai választ vált ki Európa és az Egyesült Államok részéről.

A jelentés szerint a tervet decemberben és januárban többször is megvitatták ukrán, európai és amerikai tisztviselők között.

A javaslat szerint a tűzszünet Oroszország általi bármilyen megsértése 24 órán belül megfelelő választ váltana ki, kezdve diplomáciai figyelmeztetéssel, és szükség esetén az ukrán hadsereg fellépésével a jogsértés megállítása érdekében.

Ha az ellenségeskedés ezt követően is folytatódik, a válaszlépések egy második fázisba lépnek, amelyben az úgynevezett „hajlandóak koalíciójának” erőit alkalmazzák, amelybe számos EU-tagállam, valamint az Egyesült Királyság, Norvégia, Izland és Törökország is beletartozik.

A cikk hozzáteszi, hogy ha a támadás 72 órával a kezdeti behatolás után kiterjed, a nyugatiak által támogatott erők, köztük az amerikai erők összehangolt válaszlépéseket tesznek.