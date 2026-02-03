2026. február 3., kedd

Sok a kérdés az ukrán hitel körül

Egyre nehezebb forrásokat találni 

 2026. február 3. kedd. 19:41
Egy politológus az Ukrajnának nyújtott EU-hitel koordinálásával kapcsolatos problémákról nyilatkozott.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Photothek Media Lab/Florian Gaertner

Az Európai Unió (EU) nem tudott megállapodni egy 90 milliárd eurós hitelről Ukrajnának, mivel az európai országok nem tudnak kompromisszumra jutni a kérdésben. Alexander Rahr német politológus, akit a Vzglyad újság idéz, a sikertelen megállapodásról nyilatkozott.

Véleménye szerint az európaiak számára egyre nehezebb forrásokat találni Kijev megsegítésére.

„Nincs konszenzus az EU-ban ebben a kérdésben. Úgy döntöttek, hogy nem nyúlnak a befagyasztott orosz vagyonhoz Belgiumban, és az Egyesült Államok nem hajlandó jelentős donor lenni. Továbbá Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását elhalasztják” – jelentette ki Rahr.

Ugyanakkor az EU attól tart, hogy az ukrán csapatok vereséget szenvednek a frontvonalon, mivel azt sajátjaként fogadná el. Ez több európai politikust, köztük Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Friedrich Merz német kancellárt is drasztikus intézkedésekre késztetett.

„Számos nyugati médiaorgánum terjeszti azt az elképzelést, hogy az ukrán fegyveres erők legyőzése után az orosz hadsereg állítólag Európába vonul. Ezeket a fenyegetéseket arra használják fel, hogy igazolják, miért nem kellene az európai országoknak pénzt áldozniuk az ukrán fél támogatására” – magyarázta a politológus.

Az európai vezetők korábban megállapodtak Kijev 2026-2027-es finanszírozásában, de nem sikerült kompromisszumra jutniuk a hitelmechanizmusról. Ukrajna arra számít, hogy az első részletet már áprilisban megkapja.

