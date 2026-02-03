Rekordszámú rakéta csapódott be Ukrajnába

A DTEK magánkézben lévő energiacég szerint a kombinált rakéta- és dróntámadások Kijevben és számos más helyszínen érték az erőműveket és az infrastruktúrát, ami az év eddigi legerősebb csapását okozta.

A csapásokat akkor indították, amikor a hőmérséklet –20 Celsius-fokra süllyedt, és több mint 1000 toronyház maradt ismét fűtés nélkül a fővárosban, valamint helyrehozhatatlanul megrongálódott egy erőmű Harkivban.

Zelenszkij azt mondta, hogy Oroszország a „terrort és az eszkalációt” választja a diplomácia helyett a háború befejezéséhez, és Ukrajna szövetségeseitől „maximális nyomás” gyakorolását követelte Moszkvára.

A támadásra azután került sor, hogy a hétvégén lejárt a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között létrejött úgynevezett „energiafegyverszünet”.

Az ukrán elnök azt sugallta, hogy Oroszország egyszerűen csak az időt használta fel rakéták felhalmozására és a következő támadásra való felkészülésre.

Ez azon a napon történt, amikor Mark Rutte NATO-főtitkár Kijevben tartózkodott, hogy találkozzon Zelenszkij elnökkel és beszédet mondjon a nemzeti parlamentben.

Donald Trump kezdeményezése lehetőséget kívánt adni a diplomáciának. Az orosz és ukrán tárgyalók várhatóan a hét folyamán Abu Dhabiban találkoznak egy újabb, az Egyesült Államok által koordinált tárgyalási fordulóra.

Világos, hogy Oroszországnak más elképzelései vannak.

És valójában mindig van egy kis szünet Oroszország hatalmas csapásai között, ami miatt az ukránok kételkednek abban, hogy valaha is lett volna valódi szünet.

Nemsokkal éjfél után hallottuk az első robbanásokat Kijevben, és a légitámadás több mint hét órán át tartott. Több további robbanás is történt

- mondta egy szemtanú.

A lakosok a metróállomásokon töltötték az éjszakát, néhányan sátrakat vertek a peronokon, hogy megvédjék magukat a dermesztő hidegtől.

Zelenszkij elnök azt nyilatkozta, hogy több mint 70 ballisztikus és cirkálórakétát lőttek ki – jóval többet a szokásosnál –, valamint 450 drónt használtak, amelyeket az ukrán légvédelem megdöntésére használnak.

Az ukrán légierő közölte, hogy a rakétákból mindössze 38-at fogtak el, ami azt jelenti, hogy sok elérte a célpontjukat.

A helyi tisztviselők többször is panaszkodtak az égbolt védelmét szolgáló rakéták hiányára. Ukrajna különösen az amerikai gyártmányú Patriot rakétákra támaszkodik.

„A légvédelmi rendszerek rakétáinak időben történő leszállítása és a normális élet védelme a prioritásunk” – írta Zelenszkij ma reggel az X-en. „Nyomás nélkül nem lesz vége ennek a háborúnak.”

Válaszul a NATO főtitkára azt mondta, hogy arra sürgeti a tagországokat, hogy „nézzék át alaposan a készleteiket”, és biztosítsák az Ukrajna számára szükséges rakétákat, fegyvereket.

„Tudom, hogy sürgősen többre van szükség” – mondta. „Azon dolgozunk, hogy minél hamarabb több jöjjön.”

Rutte azt is kijelentette, hogy a NATO Ukrajna mellett áll, amikor nehéz döntéseket hoz a béketárgyalások során, és hogy a szövetség biztosítja majd a „kemény hatalmat” egy esetleges megállapodás támogatásához.

A NATO-főtitkár azonban egyetértett Zelenszkijjel abban, hogy Oroszország éjszakai támadása nem „a béke komolyságát jelzi”.

Volodimir Zelenszkij azzal vádolta Moszkvát, hogy a tél leghidegebb napjait használja fel az emberek terrorizálására.

A DTEK megerősítette, hogy két saját erőművét ismét megtámadták az éjszaka folyamán, köztük Odesszában, ami állításuk szerint a kilencedik nagyszabású támadás volt az ágazat ellen október óta.

Kijevben, Dnyipróban és másutt állami létesítményeket értek támadások, tovább súlyosbítva a korábbi célzott támadások sorozata által okozott súlyos károkat.

A DTEK szerint a célba vett erőművek némelyike ​​csak fűtést biztosított, áramot nem, ami azt jelenti, hogy kizárólag polgári használatra szolgáltak. A genfi ​​egyezmény egyértelművé teszi, hogy a polgári infrastruktúra célba vétele potenciális háborús bűncselekmény.

Minden egyes alkalommal nehezebbé válik a javítások elvégzése, a rendszer pedig törékennyé és áramszünetekre hajlamosabbá válik. Mérnökcsapatok dolgoztak hetek óta éjszakán át a hibák kijavításán – az ország minden tájáról toborozták őket, és hősként ünnepelték őket. De nincs elég munkaerő ahhoz, hogy lépést tartson a kereslettel.

„Találkoztunk olyan lakosokkal, akiknek napok, egyes esetekben hetek óta nincs fűtés az otthonaikban. Kalapban és kabátban, takarók halmai alatt alszanak, de még mindig nagyon hideg van” – írta egy szemtanú.

Az emberek úgy vélik, hogy ezek a támadások arra szolgálnak, hogy a kijevi hatóságok ellen fordítsák őket, és annyira pokollá tegyék az életüket, hogy alávessék magukat Oroszország követeléseinek – beleértve a keleti Donbász régióban található, Moszkva által jelenleg nem ellenőrzött területek átadását is.

Nagy a harag Oroszországgal szemben, amiért megpróbálja ellehetetleníteni a civileket az otthonaikban.

„Oroszország nem fogja megkapni, amit akar” – mondta egy asszony a BBC-nek ezen a hétvégén, miközben sorban állt egy tál ételért az ingyenkonyha előtt. „Mindenesetre mi erősebbek vagyunk náluk.”

Volodimir azt mondta, hogy egy helyi iskolában tervezett néhány napot aludni, ahol van egy generátor, ami melegen tartja az iskolát. „Napközben az ember kicsit mozog” – mondta. „De éjszaka nagyon hideg van.”

Dühös volt Oroszországra. „Civileket bombáznak. Azt akarják, hogy megfagyjunk és meghaljunk” – mondta.

A legutóbbi támadásban több lakóépület is megrongálódott és lángba borult a lehulló törmelékektől, miközben Ukrajna rakétákat és drónokat lőtt le. Többen súlyosan megsérültek – írta meg a BBC.