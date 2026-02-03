Oroszország rákapcsol

Az elemzők úgy vélik, hogy a Lyman vagy a Siversk oldaláról Szlovjanszkba való áttörés jelentős erőforrásokat igényelne, és évekig is eltarthatna.

Az orosz erők nincsenek felkészülve egy gyors szárazföldi offenzívára Ukrajna úgynevezett erődövezetében, és legkorábban hónapokkal később indíthatnak ilyen hadműveletet északról vagy keletről – áll a Hadtudományi Intézet (ISW) új jelentésében.

Elemzők szerint ahhoz, hogy északról elérjék Szlovjanszkot, az orosz erőknek be kellene fejezniük a Liman elfoglalását, és körülbelül 14 kilométert kellene előrenyomulniuk, beleértve a Sziverszkij Donyec folyón való átkelést is. Alternatív megoldásként keletről offenzívát indítanának, amely mintegy 30 kilométert jelentene Sziverszki régiótól Szlovjanszkig.

Az ISW megjegyzi, hogy az orosz 3. Egyesített Fegyverzetű Hadseregcsoport Sziverszkij irányban működő egységei elméletileg megkísérelhetnék Szlovjanszk közvetlen támadást keletről, ha gyorsabban haladnak előre, mint a Limanszkij irányban mozgó többi orosz csoport. Ugyanakkor a Liman közelében folyó harcok üteme továbbra is lassú.

Elemzők szerint Oroszország egy új támadó hadjárat-tervet próbál végrehajtani, amely hónapokig tartó ukrán védelmi és logisztikai gyengítést foglal magában a nagyszabású szárazföldi műveletek előtt. Ez a megközelítés lehetővé tette az orosz csapatok számára, hogy viszonylag gyorsabb eredményeket érjenek el Pokrovszkij és Huljajpol irányában, de a Liman térségében ezek az erőfeszítések még nem hozták meg a várt hatást.

Az ISW szerint a Lyman irányú előrenyomulás felgyorsításához az orosz parancsnokságnak jelentős erőforrásokat kell átcsoportosítania, beleértve a gyalogságot és a drónkezelőket. Ez viszont gyengítheti a front más területeit - különösen a Pokrovszk melletti offenzívát vagy a Kupyanszk irányú védelmet.

Az Intézet azt is megjegyzi, hogy a Kreml hónapok óta próbálja meggyőzni a Nyugatot arról, hogy Ukrajna megerősített övének elfoglalása gyors és könnyű lesz. Ugyanakkor az ISW becslései szerint az áttörési kísérletek – mind délről, a Kosztyantynivka térségéből, mind északról, a Liman térségéből – évekig elhúzódhatnak.