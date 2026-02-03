A béketárgyalásoknak azonnali enyhülést kell hozniuk!

Az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között a következő napokra tervezett béketárgyalásoknak kézzelfogható és azonnali enyhülést kell hozniuk a háborútól szenvedő ukrajnai civilek számára – jelentette ki a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács emberi jogi biztosa kedden.

Az interneten is elérhető közleményében Michael O'Flaherty rendkívül fontosnak nevezte, hogy az ukrán nép szenvedését azonnali, határozott fellépéssel enyhítsék – majd úgy fogalmazott: „a civilek védelmének prioritást kell élveznie a béketárgyalások során, gyors és kézzelfogható eredményekkel”.

Közölte: a béketárgyalásokat konkrét kötelezettségvállalásoknak kell követniük, amelyeknek magukban kell foglalniuk az orosz csapások megállítására irányuló ígéreteket a civil területeken, a civilek elleni dróntámadások leállítását, valamint azt, hogy nem vesznek célba áramellátást és fűtést biztosító infrastruktúrákat. Ezenkívül magukban kell foglalniuk az Oroszországban és Ukrajna ideiglenesen megszállt területein fogva tartott összes civil, köztük az Oroszországba átszállított gyermekek feltétel nélküli szabadon bocsátását és hazajutását, valamint a hadifoglyok további cseréjét – hangoztatta.

Az emberi jogi biztos – elítélve az ukrajnai civilek elleni orosz támadásokat – kiemelte, hogy a szenvedést az országot sújtó rendkívüli hideg téli időjárás súlyosbítja. Szavai szerint az ukrán hatóságok és a készenléti szolgálatok dicséretet érdemelnek a károk helyreállítása és a lakosság megsegítése érdekében végzett fáradhatatlan erőfeszítéseikért. A biztos a humanitárius támogatás fenntartására és fokozására szólította fel az Európa Tanács összes tagállamát.

O'Flaherty a nemzetközi jog betartása és az elszámoltathatóság szavatolása mellett érvelve kijelentette: a nemzetközi jog egyértelműen fogalmaz, a civileket és a polgári infrastruktúrát védelem illeti a háború alatt is. A támadásoknak véget kell vetni, a felelősöket el kell számoltatni, az áldozatoknak pedig jogorvoslatot kell kapniuk – hangoztatta.

Noha ezek a lépések csak a kezdetét jelentik mindannak, amire szükség van az igazságos és tartós béke biztosításához Ukrajnában, létfontosságú intézkedéseket jelentenek a közvetlen szenvedés enyhítésére és egy olyan alap létrehozására, amelyre a további párbeszéd építhető – emelte ki.

„Csak akkor reménykedhetünk a valós és tartós béke elérésében, ha az ukrán nép jogait és méltóságát minden megbeszélés középpontjába helyezzük” – tette hozzá közleményében az Európa Tanács emberi jogi biztosa.