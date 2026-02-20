Olimpia
Svédország-Svájc finálé lesz a női curlingeseknél
Vasárnap Svédország-Svájc 11.05-kor
Az alapszakaszt megnyerő svédek a legutóbbi két vb-n aranyérmes kanadaiak elleni találkozón a hatodik és hetedik endben hárompontos előnyre tettek szert, az észak-amerikaiak pedig innen már nem tudtak visszakapaszkodni, így Svédország 2018 után ismét döntőt játszhat.
A másik párharcban a négyszeres világbajnok Silvana Tirinzoni vezette Svájc az idei olimpián vegyespárosban ezüstérmes Cory Thiesset a soraiban tudó Egyesült Államokkal mérkőzött meg. A sokáig fej fej melletti küzdelemből végül a svájciak jöttek ki jobban és jutottak a döntőbe.
A svájciak – akik négy éve a bronzmérkőzésen épp a svédektől kaptak ki – első aranyukat szerezhetik meg a nők között.
Eredmények, curling, nők, elődöntők:
Svédország-Kanada 6-3
Svájc-Egyesült Államok 7-4
A női torna további programja:
szombat:
a 3. helyért: Kanada-Egyesült Államok 14.05
vasárnap:
döntő: Svédország-Svájc 11.05
Később:
férfiak, bronzmérkőzés: Norvégia-Svájc 19.05
A férfi curlingtorna további programja:
szombat:
döntő: Nagy-Britannia – Kanada 19.05