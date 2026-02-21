Olimpia
Magyar továbbjutás a jégen: Somodi Maja ott lesz a B döntőben
A milánói olimpia 1500 méteres versenyében hatalmas tempó és váratlan kiesések jellemezték az elődöntőket
A remek hangulatú Forum di Milano a sportág utolsó versenynapjára is megtelt, a jégfelújítás alatt a közönség többek között mexikói hullámzással szórakoztatta magát, amíg várta az elődöntő kezdetét.
A táv korábbi junior világbajnoka, Somodi és a váltóval szintén korosztályos vb-aranyérmes Végi egyaránt az utolsó, harmadik futamba kapott besorolást. Somodi próbált a mezőny elején helyezkedni, többnyire harmadikként korcsolyázott, míg Végi leghátul.
Amikor fokozódott a tempó, öten elszakadtak, Végi hátul ragadt, az olasz Arianna Sighel pedig megelőzte Somodit, aki a negyedik pozícióján a célig nem tudott változtatni, így a B döntőbe került. Végi hatodikként kiesett.
A szám kétszeres dél-koreai címvédője, Csoj Mindzsong és az amerikai Corinne Stoddard lett finalista. Az első elődöntőből a szám korábbi dél-koreai világbajnoka, Kim Gilli, a háromszoros olimpiai bajnok, 14-szeres ötkarikás érmes olasz Arianna Fontana jutott a fináléba, a másodikból pedig mindössze ketten maradtak talpon a célig, olyan sztárok csúsztak ki maguktól, mint az 500 és 1000 méteren aranyérmes holland Xandra Velzeboer, az eddig mind a négy számban dobogós kanadai Courtney Sarault és a háromszoros olimpiai bajnok, szintén holland Suzanne Schulting, így a kínai Jang Csing-zsu mellett bombameglepetésre a hongkongi Lam Csing Jan került a legjobb hét közé.
A nők leghosszabb távja mellett még az 5000 méteres férfi váltóversenyben avatnak bajnokot, a magyarok az 5-8. helyről döntő B fináléban lesznek érdekeltek.