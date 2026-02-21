Magyar továbbjutás a jégen: Somodi Maja ott lesz a B döntőben

Somodi Maja B döntőbe jutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres távján a milánói téli olimpia pénteki napján, míg a másik magyar induló, Végi Diána Laura kiesett az elődöntőben.

Végi Diána Laura (b) és Somodi Maja Dóra a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia női 1500 méteres rövidpályás gyorskorcsolyaversenyének elődöntőjében az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 20-án

A remek hangulatú Forum di Milano a sportág utolsó versenynapjára is megtelt, a jégfelújítás alatt a közönség többek között mexikói hullámzással szórakoztatta magát, amíg várta az elődöntő kezdetét.

A táv korábbi junior világbajnoka, Somodi és a váltóval szintén korosztályos vb-aranyérmes Végi egyaránt az utolsó, harmadik futamba kapott besorolást. Somodi próbált a mezőny elején helyezkedni, többnyire harmadikként korcsolyázott, míg Végi leghátul.

Amikor fokozódott a tempó, öten elszakadtak, Végi hátul ragadt, az olasz Arianna Sighel pedig megelőzte Somodit, aki a negyedik pozícióján a célig nem tudott változtatni, így a B döntőbe került. Végi hatodikként kiesett.

A szám kétszeres dél-koreai címvédője, Csoj Mindzsong és az amerikai Corinne Stoddard lett finalista. Az első elődöntőből a szám korábbi dél-koreai világbajnoka, Kim Gilli, a háromszoros olimpiai bajnok, 14-szeres ötkarikás érmes olasz Arianna Fontana jutott a fináléba, a másodikból pedig mindössze ketten maradtak talpon a célig, olyan sztárok csúsztak ki maguktól, mint az 500 és 1000 méteren aranyérmes holland Xandra Velzeboer, az eddig mind a négy számban dobogós kanadai Courtney Sarault és a háromszoros olimpiai bajnok, szintén holland Suzanne Schulting, így a kínai Jang Csing-zsu mellett bombameglepetésre a hongkongi Lam Csing Jan került a legjobb hét közé.

A nők leghosszabb távja mellett még az 5000 méteres férfi váltóversenyben avatnak bajnokot, a magyarok az 5-8. helyről döntő B fináléban lesznek érdekeltek.