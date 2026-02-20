2026. február 20., péntek

Előd

EUR 379.18 Ft
USD 321.34 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Olimpia

Kihirdették a NOB sportolói testületének új tagjait

A szavazáson több mint 2300 sportoló vett részt, nyolc évre választották meg a frissen bekerült két olimpikont

MH/ MTI
 2026. február 20. péntek. 8:25
Megosztás

A bobos dél-koreai Von Jundzsongot és a sílövő észt Johanna Talihärmet választották be a milánói–cortinai téli játékokon szereplő versenyzők a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportolói testületébe. A testületbe pályázott a magyar sífutó, Kónya Ádám is.

Kihirdették a NOB sportolói testületének új tagjait
A sífutó Kónya Ádám is pályázott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportolói testületébe
Fotó: Facebook/Team Hungary

A két megüresedett helyre összesen 11 jelölt jelentkezett.

A NOB tájékoztatása szerint 2393 sportoló adta le szavazatát a játékok valamelyik olimpiai falujában. Ez 83,4 százalékos részvételi arányt jelent, amely az 1996-os atlantai választás óta a második legmagasabb.

A sportolói bizottságba frissen bekerült tagok megbízatása nyolc évre szól. A testület jelenleg 21 tagú.

A 11 jelöltre érkezett szavazatok száma:

  1. Von Jundzsong (bob, Dél-Korea) – 1176

  2. Johanna Talihärm (sílövészet, Észtország) – 983

  3. Marielle Thompson (szabadstílusú sí, Kanada) – 683

  4. Dario Cologna (sífutás, Svájc) – 543

  5. Magnus Nedregotten (curling, Norvégia) – 363

  6. Cung Han (műkorcsolya, Kína) – 338

  7. Ilkka Herola (északi összetett, Finnország) – 221

  8. Olekszandr Abramenko (szabadstílusú sí, Ukrajna) – 133

  9. Zsanbota Aldabergenova (szabadstílusú sí, Kazahsztán) – 119

  10. Kónya Ádám (sífutás, Magyarország) – 116

  11. Yohan Goncalves Goutt (alpesi sí, Kelet-Timor) – 111

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink