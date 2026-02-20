Olimpia
Kihirdették a NOB sportolói testületének új tagjait
A szavazáson több mint 2300 sportoló vett részt, nyolc évre választották meg a frissen bekerült két olimpikont
A két megüresedett helyre összesen 11 jelölt jelentkezett.
A NOB tájékoztatása szerint 2393 sportoló adta le szavazatát a játékok valamelyik olimpiai falujában. Ez 83,4 százalékos részvételi arányt jelent, amely az 1996-os atlantai választás óta a második legmagasabb.
A sportolói bizottságba frissen bekerült tagok megbízatása nyolc évre szól. A testület jelenleg 21 tagú.
A 11 jelöltre érkezett szavazatok száma:
-
Von Jundzsong (bob, Dél-Korea) – 1176
-
Johanna Talihärm (sílövészet, Észtország) – 983
-
Marielle Thompson (szabadstílusú sí, Kanada) – 683
-
Dario Cologna (sífutás, Svájc) – 543
-
Magnus Nedregotten (curling, Norvégia) – 363
-
Cung Han (műkorcsolya, Kína) – 338
-
Ilkka Herola (északi összetett, Finnország) – 221
-
Olekszandr Abramenko (szabadstílusú sí, Ukrajna) – 133
-
Zsanbota Aldabergenova (szabadstílusú sí, Kazahsztán) – 119
-
Kónya Ádám (sífutás, Magyarország) – 116
-
Yohan Goncalves Goutt (alpesi sí, Kelet-Timor) – 111