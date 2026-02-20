Kihirdették a NOB sportolói testületének új tagjait

A bobos dél-koreai Von Jundzsongot és a sílövő észt Johanna Talihärmet választották be a milánói–cortinai téli játékokon szereplő versenyzők a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportolói testületébe. A testületbe pályázott a magyar sífutó, Kónya Ádám is.

A sífutó Kónya Ádám is pályázott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportolói testületébe

A két megüresedett helyre összesen 11 jelölt jelentkezett.

A NOB tájékoztatása szerint 2393 sportoló adta le szavazatát a játékok valamelyik olimpiai falujában. Ez 83,4 százalékos részvételi arányt jelent, amely az 1996-os atlantai választás óta a második legmagasabb.

A sportolói bizottságba frissen bekerült tagok megbízatása nyolc évre szól. A testület jelenleg 21 tagú.

A 11 jelöltre érkezett szavazatok száma: