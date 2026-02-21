Erős tempó, kemény hajrá – nyolcadik a magyar négyes Milánóban

A magyar négyes nyolcadik lett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres férfi váltóversenyében a milánói téli olimpia pénteki napján.

Nógrádi Bence (b3) és Tiborcz Dániel (b4) a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia rövidpályás gyorskorcsolyaversenyének 5000 méteres férfi váltó B döntőjében az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 20-án

A Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Major Dominik és a dél-koreai születésű Moon Wonjun alkotta kvartett eleinte a japánok mögött másodikként „vonatozott”, de amikor fokozódott a tempó a belga és a kínai staféta állt az élre, innentől a magyarok a japánokkal csatáztak a harmadik helyért.

A négy éve magyarként olimpiai bajnok Liu Shaoangot soraiban tudó kínaiak később még jobban „begyújtották a rakétát”, mindhárom riválist faképnél hagyták.

A hajrában az egymást oda-visszaelőzgető magyar-japán párharc eredménye az lett, hogy a belgák is megléptek, azaz a pontszerzés reménye elszállt, ráadásul végül a japánok is hamarabb értek célba.