Olimpia
Erős tempó, kemény hajrá – nyolcadik a magyar négyes Milánóban
A férfi 5000 méteres váltóban a japánokkal vívott csata végén csúszott le a jobb helyezésről a csapat
A Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Major Dominik és a dél-koreai születésű Moon Wonjun alkotta kvartett eleinte a japánok mögött másodikként „vonatozott”, de amikor fokozódott a tempó a belga és a kínai staféta állt az élre, innentől a magyarok a japánokkal csatáztak a harmadik helyért.
A négy éve magyarként olimpiai bajnok Liu Shaoangot soraiban tudó kínaiak később még jobban „begyújtották a rakétát”, mindhárom riválist faképnél hagyták.
A hajrában az egymást oda-visszaelőzgető magyar-japán párharc eredménye az lett, hogy a belgák is megléptek, azaz a pontszerzés reménye elszállt, ráadásul végül a japánok is hamarabb értek célba.