Norvég győzelem az északi összetett nagysáncos csapatversenyében

Sűrű hóesésben megrendezett síugrásban a németek teljesítettek a legjobban a predazzói központban, így ők kezdhették meg elsőként a sífutóváltót Teseróban. A norvégok 13 másodperccel indulhattak utánuk. Az északiak voltak a címvédők, de a pekingi játékoktól eltérően négy helyett már kétfős csapatok versenyeztek. A négy évvel ezelőtti négyesből a norvég együttesben Oftebro volt most is benne, aki korábban egyéniben a normál- és a nagysáncos versenyben is győzött. Harmadikként a japánok startoltak 21 másodperces hátránnyal, majd a finnek és az osztrákok következtek 27, illetve 29 másodperces lemaradással.

A váltótagok egyenként 7,5 kilométert sífutottak, öt 1,5 kilométeres kört teljesítettek úgy, hogy mindegyik után volt váltás. A harmadik 1,5 kilométer során összeért az első öt csapat és sokáig együtt haladt. A nagyon intenzív havazás azonban megnehezítette a versenyzők dolgát. A második emberek negyedik meneténél a német Vinzenz Geiger elesett, és feltartotta a japán Jamamoto Rjotát, közben pedig az élen ellépett a norvég, a finn és az osztrák csapat. A váltás utáni körben Stefan Rettenegger is bukott, így az osztrákok leszakadtak az élen haladóktól. Az utolsó kör végén Oftebro és Eero Hirvonen hajrázott az aranyért, és minimális előnnyel a norvég ért hamarabb a célba.

Jens Luraas Oftebro így mindhárom számban az élen végzett. A triplázás előzőleg északi összetettben a Salt Lake Cityben 2002-ben rendezett játékokon sikerült a finn Samppa Lajunennek.

Eredmények:

északi összetett, csapatverseny, nagysánc, 2x7,5 km-es sífutás, olimpiai bajnok:

1.Norvégia (Andreas Skoglund, Jens Luraas Oftebro) 41:18.0 perc

2. Finnország (Eero Hirvonen, Ilkka Herola) 41:18.5

3. Ausztria (Stefan Rettenegger, Johannes Lamparter) 41.40.3