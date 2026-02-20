2026. február 20., péntek

Előd

EUR 379.18 Ft
USD 321.34 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Olimpia

Milánó 2026 – A pénteki program

Éremosztás lesz hét számban

MH/MTI
 2026. február 20. péntek. 2:32
Megosztás

A milánói-cortinai téli olimpia pénteki programja:

Milánó 2026 – A pénteki program
Somodi Maja is jégre száll a női 1500 m-es negyeddöntőben
Fotó: AFP/NurPhoto/Andrzej Iwanczuk

BOB

női kettes 1. futam 18.00 és 2. futam 19.50

CURLING

női elődöntő: Svédország-Kanada és Egyesült Államok-Svájc 14.05

férfi bronzmérkőzés 19.05

GYORSKORCSOLYA (1)

női 1500 m 16.30

JÉGKORONG

férfiak, elődöntő: Kanada-Finnország 16.40 és Egyesült Államok-Szlovákia 21.10

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (2)

női 1500 m negyeddöntő (Somodi Maja, Végi Diána Laura), elődöntő, férfi 5000 m-es váltó A és B döntő (Magyarország), női 1500 m döntő 20.15

SÍLÖVÉSZET (1)

férfi tömegrajtos 15 km 14.15

SZABADSTÍLUSÚ SÍ (3)

női krossz selejtező 10.00, döntő 13.10

férfi ugrás döntő 13.30

férfi félcső döntő 19.30

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink