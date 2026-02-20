Olimpia
Milánó 2026 – A pénteki program
Éremosztás lesz hét számban
Somodi Maja is jégre száll a női 1500 m-es negyeddöntőben
Fotó: AFP/NurPhoto/Andrzej Iwanczuk
BOB
női kettes 1. futam 18.00 és 2. futam 19.50
CURLING
női elődöntő: Svédország-Kanada és Egyesült Államok-Svájc 14.05
férfi bronzmérkőzés 19.05
GYORSKORCSOLYA (1)
női 1500 m 16.30
JÉGKORONG
férfiak, elődöntő: Kanada-Finnország 16.40 és Egyesült Államok-Szlovákia 21.10
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (2)
női 1500 m negyeddöntő (Somodi Maja, Végi Diána Laura), elődöntő, férfi 5000 m-es váltó A és B döntő (Magyarország), női 1500 m döntő 20.15
SÍLÖVÉSZET (1)
férfi tömegrajtos 15 km 14.15
SZABADSTÍLUSÚ SÍ (3)
női krossz selejtező 10.00, döntő 13.10
férfi ugrás döntő 13.30
férfi félcső döntő 19.30