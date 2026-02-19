Kim hetedik lett férfi 1500 méteren

A férfi gyorskorcsolyázók férfi 1500 méteres számát nagy meglepetésre a kínai Ning Csung-jen nyerte csütörtökön az 500 és 1000 méteren győztes amerikai Jordan Stolz előtt a milánói olimpián, míg a magyar színekben induló Kim Minseok hetedik lett.

A milánói expó területének egyik pavilonjában kialakított pálya lelátóit ezúttal is narancsba öltöztették a holland drukkerek, de az érződött, hogy ebben a számban nem a kedvenceik a legfőbb esélyesek, mert a korábban tapasztalt fergeteges hangulat mérsékeltebb volt. A harminc indulót 15 párba sorolták, közvetlenül a jégfelújítás utáni kilencedikben szerepelt Kim, aki az előző két olimpián még dél-koreaiként bronzérmes lett ebben a számban. A mezőny első felében a lengyel Vladimir Semirunniy bizonyult a leggyorsabbnak, de az 1:45 perces határt ő sem tudta áttörni.

A 26 éves Kim, aki a kínai Liu Han-pinnel futott azonos futamban, elképesztően bekezdett, féltávhoz közelítve kereken két másodperccel volt gyorsabb az addigi éllovasnál, és ez a különbség alig csökkent a harmadik körben. Viszont az utolsó négyszáz méterre megváltozott az addig lendületes mozgása, elmerevedett az FTC sportolója, aki negyedjére két másodperccel lassabb kört produkált, így rohamosan fogyott az előnye, melyből végül mindössze 24 század maradt a célba érkezésre. Az 1:45.13 perces idő talán elégnek tűnt a pontszerző helyre, azaz a legjobb hat közé kerülésre, de az éremhez mindenképpen kevésnek.

Elsőként két párral később a holland Joep Wennemars – és vele együtt az olasz Daniele Di Stefano – múlta felül, méghozzá előbbi több mint két másodperccel, mert ő végigbírta az első három körben diktált tempót, ráadásul az 1:43.05 perces olimpiai csúcs már a dobogó szempontjából is mérvadó volt. A 13. párban eldőlt, hogy másodjára nem védi meg a címét Phjongcshang és Peking bajnoka, ugyanis a holland Kjeld Nuis bár megjavította honfitársa eredményét, de elmaradt a vele együtt korcsolyázó kínai Ning Csung-jentől, aki áttörte az 1:42 perces határt is.

A 14. pár résztvevői még Kimtől is elmaradtak, aki így ötödik helyről várta az utolsó két versenyzőt, Stolzot és a norvég Peder Kongshaugot. A tengerentúli klasszis végig hátrányban volt Ninggel szemben, akitől végül 77 századdal maradt el, így bár bejött másodiknak, de nem tudott triplázni, ami eddig csupán honfitársának, Eric Heidennek sikerült 1980-ban. Mivel a skandináv versenyző is jobb időt ért el Kimnél, így a magyar gyorskorcsolyázó hetedik lett. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak továbbra is egyetlen olyan gyorskorcsolyázója van, aki pontszerző helyen, azaz a legjobb hat között végzett, méghozzá Pajor Kornél, aki negyedik lett 10 000 méteren az 1948-as, St. Moritz-i játékokon.

„A lehető legjobbamat nyújtottam, mindent kiadtam magamból, de szerintem sajnos elrontottuk az edzésprogramomat az olimpiai szezonra. Egyes tréningek nagyon hatékonyak voltak, de annyira keményen dolgoztam, ami már visszaütött a sebességnél. Ezen mindenképpen változtatnom kell” - kezdte értékelését az MTI-nek csalódottan Kim, akinek a mostani hetedik helye a legjobb, amit elért ebben az idényben, mert a világkupában tízben is csak egyszer volt a szezon során, akkor kilencedik volt. „Ennek ellenére nem vagyok elégedett, mert nyolc éve Phjongcshangban és négy esztendeje Pekingben is dobogóra állhattam harmadikként, így a mostani hetedik hely semmiképpen se tölt el elégedettséggel. Csalódott vagyok és elnézést kérek azoktól, akik mindvégig támogattak és bíztak bennem. Szerettem volna Magyarországnak megnyerni az első ötkarikás érmet gyorskorcsolyában, ezt nem sikerült elérnem, amiért bocsánatot kérek a szövetségtől és a magyar emberektől”.

A nyolc napja a gyengébbik számában, 1000 méteren 11. helyen végző Kim kijelentette, a következő négy évben is versenyezni akar.

Eredmények:

Gyorskorcsolya, férfi 1500 m, olimpiai bajnok:

1. Ning Csung-jen (Kína) 1:41.98 perc – olimpiai csúcs

2. Jordan Stolz (Egyesült Államok) 1:42.75

3. Kjeld Nuis (Hollandia) 1:42.82

...7. Kim Minseok 1:45.13