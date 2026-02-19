Kanada nem tett le róla, hogy Crosby játszik az elődöntőben

A kanadai férfi jégkorong-válogatott nem tett le róla, hogy a világ egyik legjobbjának tartott Sidney Crosby játszik a milánói téli olimpia pénteki elődöntőjében a címvédő finnek ellen.

A Pittsburgh Penguins olimpiai és világbajnok, Stanley Kupa-győztes kiválósága a csehek elleni szerdai negyeddöntőben sérült meg, amikor Ratko Gudas ütközött vele, majd a nagytestű, kőkemény védő ráesett. Crosby – aki pályafutása során mind a 16 ötkarikás mérkőzését megnyerte – jobb térde bánta a karambolt, és a csütörtöki edzést természetesen kihagyta.

„Szó sincs arról, hogy Sidney kiszállt volna az olimpiáról. Egyfolytában figyeljük, de 24 óra múlva többet tudunk. Biztos, hogy ha képes játszani, ott lesz a jégen” – mondta Jon Cooper szövetségi kapitány.

Drew Doughty – aki Crosbyval 2010-ben és 2014-ben is olimpiai bajnok volt – jelezte, hogy ilyen kaliberű játékos helyét betölteni szinte lehetetlen, de szükség esetén mindenkinek emelnie kell a színvonalat, ha a sztár mégsem játszhat a fináléba kerülésért.

A Kanada-Finnország elődöntő 16.40-kor, az Egyesült Államok-Szlovákia meccs pedig 21.10-kor kezdődik pénteken.