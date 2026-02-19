Kanada és az Egyesült Államok is elődöntős a női curlingtornán

A négy évvel ezelőtti, pekingi játékokon bronzérmes svédek, valamint a svájciak mögött két hely volt még kiadó a selejtező utolsó fordulójában. Kanada a dél-koreaiak elleni ki-ki mérkőzésen győzött, ezzel harcolta ki a négy közé jutást, míg az Egyesült Államok válogatottja extra enddel kerekedett Svájc legjobbjai fölé. A címvédő britek sikere a házigazda olaszok ellen így nem volt elég a négy közé jutáshoz, lemaradnak az elődöntőről a szigetországiak.

Eredmények, curling, női selejtező:

Egyesült Államok-Svájc 7-6, extra enddel

Kanada-Koreai Köztársaság 10-7

Japán-Kína 9-6 N

agy-Britannia – Olaszország 7-4

A női selejtező végeredménye: 1. Svédország 7 győzelem/2 vereség, 2. Egyesült Államok 6/3, 3. Svájc 6/3, 4. Kanada 6/3, 5. Koreai Köztársaság 5/4, 6. Nagy-Britannia 5/4, 7. Dánia 4/5, 8. Japán 2/7, 9. Olaszország 2/7, 10. Kína 2/7

A pénteki elődöntők párosítása: Svédország-Kanada és Egyesült Államok-Svájc.

Később:

férfi elődöntők:

Nagy-Britannia – Svájc, Norvégia-Kanada 19.35