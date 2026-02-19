Fatton és Cardona Coll győzött Milánóban

A nőknél a svájci Marianne Fatton, a férfiaknál pedig a spanyol Oriol Cardona Coll szerezte meg az aranyérmet a síalpinizmus sprint számában a milánói-cortinai téli olimpián.

A téli olimpia 16. sportágaként mutatkozott be csütörtökön a síalpinizmus, amelynek történelmi debütálására Bormióban, a Stelvio Sícentrumban került sor. A síhegymászás magában foglalja a hegyek legyőzését sílécen vagy síléccel a háton az emelkedő meredekségétől függően, majd a sílécen történő leereszkedést. A hosszabb távú versenyszerű símászás során az indulóknak kijelölt útvonalat kell követniük a kihívásokkal teli téli alpesi terepen, miközben ellenőrzőpontokon haladnak át. A sportág ötvözi a sítúrázást, a telemark stílusú sízést, a sípályákon való lecsúszást és a hegymászást.

A sprint számban a résztvevőknek 725 méteres pályát kellett leküzdeniük. A rajt és a cél 1200, a legmagasabb pont pedig 1265 méteren volt. Az első szakasz sífutás volt hegymenetben, akadályokat kerülgetve, majd következett lépcsőmászás sílécekkel a háton, aztán újabb kaptató, végül pedig a lesiklás kanyargós pályán. Az elért idő mellett fontos volt a váltásoknál a felszerelés megfelelő kezelése, mert szabálytalanságért időbüntetés járhatott.

A 18 női és 18 férfi versenyzőt három-három futamba sorolták be. Futamonként az első három, időeredmény alapján pedig további három versenyző jutott az elődöntőbe. Az ottani két futamból az első két-két hely ért automatikus finálét, két további versenyző pedig az ideje alapján jutott tovább.

A legjobb hat már az érmekért csatázott.

A nőknél előzetesen a 2025-ös világranglista-vezetőt, a francia Emily Harropot tartották a legesélyesebbnek. A favorit vezetett is a verseny elő felében, a második „depózásnál” azonban a kelleténél kicsit több időt töltött a lécei felcsatolácsával, ezt kihasználva a nyakában lihegő svájci Marianne Fatton eljeé került. Végül kiderült, hogy ez a mozzanat döntötte el az első hely sorsát, mert később Harrop már nem tudott visszaelőzni és riválisától jóval elmaradva, másodikként ért a célba. A harmadik a spanyol Ana Alonso Rodriguez lett.

A férfiak versenyében a rajtot megelőzően a nemzetközi szövetség rangsorában élen álló spanyol Oriol Cardona Collt, valamint a svájci Jon Kistlert és a francia Thibault Anselmet-t sorolták az esélyesek közé, mindhárman magabiztosan jutottak be a fináléba. A legjobbak küzdelmét a két svájci, Kistler és Arno Lietha kezdte a legjobban, de végül egyikük sem fért fel a dobogóra. Cardona Coll a lépcsős akadályon sokkal jobb volt ellenfeleinél, akik közül többen elestek, ő viszont kettesével véve a lépcsőfokokat nagy előnyre tett szert. A folytatásban már csak arra kellett figyelnie, hogy nagy hibát ne kövessen el, s ez össze is jött neki, ezzel 1972 után megszerezte Spanyolország történetének második téli olimpiai aranyérmét. A második helyen az orosz Nikita Filippov, míg a harmadikon Anselmet végzett.

Eredmények:

síalpinizmus, női sprint, olimpiai bajnok:

1. Marianne Fatton (Svájc) 2:59.77 p

2. Emily Harrop (Francaiország) 3:02.15

3. Ana Alonso Rodriguez (Spanyolország) 3:10.22

síalpinizmus, férfi sprint, olimpiai bajnok:

1. Oriol Cardona Coll (Spanyolország) 2:34.03 p

2. Nikita Filippov (Oroszország) 2:35.55

3. Thibault Anselmet (Franciaország) 2:36.34