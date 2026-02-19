Amerikai aranyérem a női jégkorongtornán

A női versenyen szokásosnak mondható döntőre - nyolcból hetedszer vívta Kanada és az Egyesült Államok az aranycsatát - a tengerentúli szurkolókkal színültig megtelt a Szent Júlia Aréna, amely még félkész állapotában is méltó helyszíne volt az ötkarikás finálénak. A hangulat az első perctől remek volt annak ellenére, hogy az első harmad sok helyzetet hozott, ám gólt nem. Az amerikaiak nem tudtak olyan domináns játékot mutatni, mint az északi szomszédjuk ellen 5-0-ra megnyert csoportmérkőzés során.

A második menetre átnyúlt egy kanadai kiállítás, mégis a juharlevelesek ütötték az első gólt emberhátrányban, mert egy félpálya közelében történt korongszerzést követően Laura Stacey remekül szolgálta ki a középen érkező Kristin O'Neillt. A csarnok "hangrobbanásából" egyértelművé vált, hogy a kanadai fanatikusok vannak többségben a lelátón. Az amerikaiak a fináléig tartó menetelésük során egyetlen gólt kaptak még az első találkozójukon, így 352 perc után mattolták újra a védelmüket. A folytatásban többet volt a korong a hátrányban lévő együttesnél, amely többször beszorította a riválisát, azonban Kanada a gyors megindulásokkal legalább olyan veszélyes volt. A minden meccsén legalább ötször eredményes amerikai csapat hiába töltött sok időt a támadó harmadban, az utolsó passzokba sokszor hiba csúszott, illetve Ann-Renee Desbiens is remekül védett.

A harmadik felvonásra sem változott a mérkőzés képe, az amerikai játékosok hiába domináltak a játék több elemében, sokszor túljátszották a támadásokat, így végül gyakran befejezésig sem jutottak, vagy a rivális védők blokkolták a lövéseket. Abban sem volt változás, hogy a kanadai csapat bár keveset birtokolta a korongot, azt sokkal hatékonyabban tette, gyors lerohanásokból veszélyesebb volt, szinte minden támadását lövéssel zárta. A szurkolókat a szünetekben nemcsak zenékkel lehetett tűzbe hozni, elég volt annyi, hogy a kivetítőn megmutatták a közönség soraiban az olaszországi olimpia egyik legnagyobb hősét, az alpesisíző Federica Brignonét, aki tíz hónappal súlyos lábsérülése után két aranyat nyert Cortinában. Alig több mint hat perc volt hátra, amikor ráadásul emberhátrányba került az Egyesült Államok, s bár Kanada nem használta ki a fórt, időben így is egyre közelebb került a végső sikerhez. A hátralévő bő négy percben is görcsösen, idegesen és legfőképpen pontatlanul játszottak az amerikaiak, akik 143 másodperccel a vége előtt lehozták a kapusukat, ez pedig szinte azonnal eredményre vezetett, mert az ötödik olimpiáján szereplő Hilary Knight remekül tette bele a botját Laila Edwards távoli lövésébe, így már nemcsak pontokban, de találatokban is hazája éllovasa lett az olimpiákon.

A két csapat a 2014-es, szocsi és a 2018-as, phjongcshangi játékok után szorult ismét ráadásra, hogy eldöntse az aranyérem sorsát, előbbit Kanada nyerte hosszabbításban, utóbbit az Egyesült Államok szétlövésben. A szervezők stílusosan a Rocky című film legendás betétdalát, az Eye of tigert játszották le, mielőtt kezdődött volna a mindent eldöntő felvonás. A három a három elleni játék garancia a sok lövésre és helyzetre, ennek megfelelően alig több mint négy perc kellett a mindent eldöntő gólhoz, melynél Megan Keller egy remek átvétellel átfűzte magát a kanadai védőn, majd a juharleveles kapust is átverve helyezte a pakkot a hálóba.

A női hoki 1998 óta van jelen az olimpia műsorán, és az eddigi nyolc fináléban hétszer a két tengerentúli gárda csapott össze. Az egyetlen kivétel a 2006-os torinói seregszemle volt, amikor a kanadaiak nyertek a svédekkel szemben. A mostanival együtt az Egyesült Államoknak három aranya (1998, 2018, 2026), négy ezüstje (2002, 2010, 2014, 2022) és egy bronza (2006) van, míg Kanadának öt arany- (2002, 2006, 2010, 2014, 2022) és immár három ezüstérme (1998, 2018, 2026).

Eredmény, jégkorong, nők, döntő: Egyesült Államok-Kanada 2-1 (0-0, 0-1, 1-0, 1-0) - hosszabbítás után gól: Knight (58.), Keller (65.), illetve O'Neill (21.) Korábban: bronzmérkőzés: Svájc-Svédország 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0) - hosszabbítás után

Női jégkorong, olimpiai bajnok:

Egyesült Államok (Lee Stecklein, Cayla Barnes, Caroline Harvey, Megan Keller, Rory Guilday, Haley Winn, Kirsten Simms, Laila Edwards, Kelly Pannek, Grace Zumwinkle, Hayley Scamurra, Britta Curl, Hilary Knight, Tessa Janecke, Hannah Bilka, Joy Dunne, Alex Carpenter, Kendall Coyne, Taylor Heise, Ava McNaughton, Aerin Frankel, Gwyneth Philips, Abbey Murphy)

2. Kanada (Sophie Jaques, Jocelyne Larocque, Kati Tabin, Laura Stacey, Sarah Fillier, Renata Fast, Ella Shelton, Brianne Jenner, Sarah Nurse, Erin Ambrose, Natalie Spooner, Emily Clark, Emma Maltais, Marie-Philip Poulin, Ann-Renee Desbiens, Emerance Maschmeyer, Blayre Turnbull, Claire Thompson, Kristin O'Neill, Kayle Osborne, Julia Gosling, Jennifer Gardiner, Daryl Watts)

3. Svájc (Annic Buchi, Lara Stalder, Kaleigh Quennec, Shannon Sigrist, Laura Zimmermann, Lisa Rüdi, Ivana Wey, Laure Meriguet, Nicole Vallario, Lara Christen, Stefanie Wetli, Andrea Brändli, Rahel Enzler, Sinja Leeman, Alina Müller, Nämi Herzig, Alina Marti, Saskia Maurer, Vanessa Schäfer, Leoni Balzer, Monja Wagner, Lena Marie Lutz, Alessia Bächler)