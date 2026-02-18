Olimpia
Sporttörténelmet írt Kína
Címvédés történt a női szabadstílusú sízők ugrás számában
Az ötödik olimpiáján szereplő, 35 éves klasszis fölényes győzelmet aratott, több mint tíz ponttal előzte meg a második ausztrál Danielle Scottot, míg a harmadik honfitársa, Csi Sao lett. Ezzel Hszü lett az első ebben a számban, aki kétszeres olimpiai bajnoknak mondhatja magát. Már a 2010-es vancouveri játékokon is ott volt, négy évvel később Szocsiban ezüstérmet nyert, a csúcsra pedig először négy évvel ezelőtt hazai környezetben, Pekingben ért fel.
Az ugrásban a sportolók egy rámpáról elugorva különböző trükköket mutatnak be a levegőben, és az erre kapott pontjuk rangsorol.
Eredmények:
szabadstílusú sí, női ugrás, olimpiai bajnok:
Hszü Meng-tao (Kína) 112,90 pont
2. Danielle Scott (Ausztrália) 102,17
3. Csi Sao (Kína) 101,90