Sporttörténelmet írt Kína

A címvédő kínai Hszü Meng-tao sikerével zárult szerdán a női ugrás döntője a szabadstílusú sízők között a milánói-cortinai téli olimpián.

Az ötödik olimpiáján szereplő, 35 éves klasszis fölényes győzelmet aratott, több mint tíz ponttal előzte meg a második ausztrál Danielle Scottot, míg a harmadik honfitársa, Csi Sao lett. Ezzel Hszü lett az első ebben a számban, aki kétszeres olimpiai bajnoknak mondhatja magát. Már a 2010-es vancouveri játékokon is ott volt, négy évvel később Szocsiban ezüstérmet nyert, a csúcsra pedig először négy évvel ezelőtt hazai környezetben, Pekingben ért fel.

Az ugrásban a sportolók egy rámpáról elugorva különböző trükköket mutatnak be a levegőben, és az erre kapott pontjuk rangsorol.

Eredmények:

szabadstílusú sí, női ugrás, olimpiai bajnok:

Hszü Meng-tao (Kína) 112,90 pont

2. Danielle Scott (Ausztrália) 102,17

3. Csi Sao (Kína) 101,90